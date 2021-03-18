Çektiği videolarla ve yaptığı anlatımlarla dikkat çeken YouTuber Ruhi Çenet, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılında boğazın derinlerindeki gemilerin batığını drone ile görüntüledi.

Birinci Dünya Savaşı'nın en sert cephelerinden biri, belki de en sert cephesi olan Çanakkale'de yaşadığımız zaferin 106. yılında bir kez daha şehitlerimizi anıyoruz. YouTuber Ruhi Çenet de Çanakkale'de su altı batıklarını drone ile inceledi.

Videoya ilk olarak Çanakkale Savaşı ile ilgili anlatılan yanlış bilgileri eleyerek başlayan Çenet, bölge hakkında da bilgiler veriyor. Özellikle Çanakkale'ye daha önce gitmemiş olanlar için video, bir nevi görülmesi gereken yerlerin bir listesini de sunmuş oluyor.

HMS Majestic'in Batığı

Videonun su altında geçen bölümünde ilk olarak barge adı verilen ve gemilerden kıyılara çıkarma yapmada kullanılan teknelerden birinin batığını görüyoruz. Bir zamanlar İngiliz, Hint, Anzac ve başka İngiliz sömürgelerinden askerler taşıyan araçlardan geriye yalnızca paslı metal bir iskelet kalmış durumda.

16 bin 60 tonluk, uzunluğu 128, genişliği 23, yüksekliği de 8,2 metre olan HMS Majestic, Çanakkale Cephesi'nde savaşması için gönderilmiş ve adeta yüzen kale olarak gösterilen bir gemi idi. Alman U21 denizaltısı tarafından atılan torpido, geminin kazan dairesini bulmuştu.

Savaş sonrasında bu tür batıkları incelemek çok güvenli değildir. Özel izinle bölgeye giden YouTuber da yayınında geminin üzerinde henüz patlamamış mühimmat olabileceğine dair uyarılarda bulunuyor. Boğazın akıntısı da gözlem yapmayı zorlaştırıyor.

Çanakkale'de bir tarih yatıyor

Ruhi Çenet ve ekibi videoda iki farklı deniz altı drone'u kullanmasına rağmen HMS Majestic'e ulaşmayı başaramadı. Gemiye ait bazı parçaları uzaktan da olsa görme şansı bulsak da, geminin kendisini yakından inceleme fırsatı bulunamadı.

Binlerce şehit verdiğimiz, binlerce insana da mezar olan Çanakkale hakkında anlatılacak daha çok hikaye, incelenecek çok bölge var. Gelecekte bölgede daha detaylı ve daha kapsamlı belgeseller çekilecektir. Biz de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.