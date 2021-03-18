Ülkemizin tarihinde olduğu kadar Dünya tarihinde de büyük izler bırakmış olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılında bir kez daha bu büyük zaferi anmaya hazırlanıyoruz. Çanakkale Savaşı, sahip olduğu önemle pek çok kez sinemaya da konu oldu.

Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden biri olan Çanakkale Savaşı, bir anlamda tarihin akışının değiştiği bir cephe olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u ele geçireceğinden emin olan İngiliz Ordusu'nun kendi paralarını bile basıp getirdiği bu cephede mücadele aylarca sürdü. 18 Mart tarihi de Çanakkale Deniz Zaferi olarak tarihimize altın harflerle işlendi.

Bu kadar önemli bir olay, elbette ki beyazperdede de kendisine yer buldu. Bazı örnekleri çok vasat olsa da, Çanakkale Savaşı'nın merkezinde yer aldığı çok sayıda film ve dizi bulunuyor. Bunlardan bazılarını sizler için derledik.

Son Umut (Water Diviner)

Başrolünde Russell Crowe'un yer aldığı bu yapımda, Çanakkale Savaşı'na üç oğlunu da göndermiş olan Avustralyalı çiftçi Connor'un İstanbul'da başlayıp Çanakkale'de devam eden oğullarının izini bulma çabası anlatılıyor. Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz'ın da yer aldığı yapımın IMDB notu 7,1.

Tell England

1931 tarihli bu film, Çanakkale Savaşı'nın konu edildiği aynı adlı kitaptan uyarlanmıştır. İki genç İngiliz'in savaşta yaşadıklarını anlatan bu eser, bir anlamda cephenin diğer tarafında yaşananları da anlamayı sağlıyor. Ayrıca bu savaşın ele alındığı ilk film olarak kayıtlara geçiyor.

Çanakkale Yolun Sonu

Kurtlar Vadisi serisinde Memati rolüyle tanıdığımız Gürkan Uygun'un başrolünde yer aldığı yapım, aylar süren mücadeleyi ve cephede yaşananları anlatan bir filmdir. Umut Kurt ve Berrak Tüzünataç gibi isimlerin de yer aldığı yapım IMDb'de de 7,5 puana sahip.

Bir Millet Uyanıyor

Döneminin pek çok önemli oyuncusunu bir araya getiren Bir Millet Uyanıyor, Çanakkale başta olmak üzere Birinci Dünya Savaşı'nda yaşananları konu alıyor. Çanakkale'de çok başarılı olan 96. Alay'dan geri kalanlar, bu defa İstiklal Harbi için tekrar bir araya gelir.

Gelibolu

Avustralyalıların millet bilincine kavuşmasındaki en önemli etmenlerden biri olarak Çanakkale Savaşı gösterilir. Bu savaşın ardından artık İngiltere adına savaşmak istemediğini fark eden Avustralyalıların, kendilerini ilgilendirmeyen bir savaşta yaşadıklarını iki Avustralya askeri üzerinden anlatan Gelibolu da başarılı sayılabilecek bir film.

Çanakkale Destanı 1915

2000'li yılların başında başarılı örneklerini gördüğümüz kuruluş dönemini anlatan yapımlardan biri de Çanakkale Destanı 1915'tir. 2. Dünya Savaşı'nda Normandiya'da yaptıklarını öve öve bitiremeyen Hollywood'un elinde olsa şimdiye kadar 654789 tane filmi çekilmiş olacak olan Çanakkale Savaşı ile ilgili en iyi belgesel/filmlerden de biridir.

Son Kale Çanakkale

Uzmanların taşın altına elini koyduğu, belki de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Çanakkale Savaşı belgeseli olan ve olayları kronolojik bir şekilde ekranlara yaşıyan Son Kale, anlatımını büyük prodüksiyonlu yeniden canlandırmalarla da destekliyor.

Çanakkale Geçilemedi

1915 yılında yaşanan savaşın 90. yılında savaşın karşı cephelerinde yer alan ülkeler ilk kez bir araya gelerek bu yapımı ortaya çıkardı. Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda ve Galler ile TRT'nin birlikte çalıştığı yapımda savaşın askeri ve insani yönleri ele alındı. Yapımda yer alan Türkiye harici ülkelerin daha sonra İngiltere'den ayrılarak bağımsız olduklarını da hatırlatalım.

Türk İşi Dondurma

Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da bulunan ve padişahın cihad çağrısını duyan iki Türk'ün mücadelesini konu alan Türk İşi Dondurma seyircide karışık izlenimler oluşturmuştu.