Ruined King: A League of Legends Story Çıkış Tarihi

Tek kişilik sıra tabanlı rol yapma oyunu Ruined King: A League of Legends Story'nin önümüzdeki yılın başında geleceği açıklandı. Geliştirici firma, hakkında şimdilik pek bir şey bilmediğimiz oyuna dair aralık ayında daha fazla detay paylaşılacağını söylüyor.

Günümüzün en popüler iki MOBA oyunundan biri olan League of Legends'ın geliştiricisi Riot Games, League of Legends evreninde geçecek tek kişilik oyunu Ruined King: A League of Legends Story'yi geçtiğimiz yılın sonlarında duyurmuştu. Bu tarihten beri hakkında pek bir şey duymadığımız oyunun önümüzdeki yılın başında çıkış yapacağı açıklandı.

Oyunun resmî web sitesinden alınan bilgilere göre Ruined King: A League of Legends Story, 2021'in başında PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X / S, Nintendo Switch ve PC platformları için çıkış yapacak. Oyun, PC tarafında hem Steam hem de Epic Games üzerinden dağtılacak.

Ruined King: A League of Legends Story nasıl bir oyun?

Geliştiriciliğini Airship Syndicate'in üstlendiği, Riot Forge tarafından yayınlanan Ruined King: A League of Legends Story, geliştirici ekibin açıklamalarına göre hikâye ağırlıklı ve sıra tabanlı bir rol yapma oyunu olacak. Oyunda, League of Legends'tan tanıdığımız şampiyonlar ve mekanlar bulunacak.

Oyunda tam olarak ne yapacağımızı, nasıl bir maceranın bizleri beklediğini henüz bilmiyoruz. Oyunun web sitesinde yer alan tanıtım yazısında ise şu ifadeler yer alıyor: "League of Legends şampiyonlarından oluşan bir ekip kur, Bilgewater'ı keşfet ve Gölge Adalar'a yelken açarak ölümcül Kara Sis'in ardındaki gizemleri açığa çıkar."

Hikâye odaklı sıra tabanlı rol yapma oyunu Ruined King: A League of Legends Story, 2021 yılının başında Türkçe seslendirme ve altyazı desteğiyle birlikte konsol, Switch ve PC platformları için çıkış yapacak. Oyun hakkında henüz çok fazla detay bilmiyoruz fakat Riot, önümüzdeki aralık ayında oyuna dair daha fazla detayın paylaşılacağını söylüyor.