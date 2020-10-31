Elden Ring İçin Aylar Sonra İlk Kez Paylaşım Yapıldı

E3 2019 etkinliğinde bir fragmanla karşımıza çıkan ancak bir daha gözükmeyen Elden Ring, bugün ilk kez yeniden anıldı. Oyunun geliştiricisi FromSoftware, paylaştığı tweet'le Elden Ring için gösterilen sevgiye ve desteğe teşekkür etti.

2019 yılında düzenlenen E3 oyun fuarı pek çok iyi yapımın sahne aldığı bir etkinlikti. Etkinlikte göze çarpan ve merakla beklenmeye başlayan yapımlardan birisi de Elden Ring'ti. Sekiro: Shadows Die Twice geliştiricisi FromSoftware tarafından geliştirilen Elden Ring, 2 dakikalık fragmanıyla E3 2019'da gözükmüştü.

Elden Ring'i en fazla merak ettiren şeyse oyunun Hidetaka Miyazaki ve George R. R. Martin tarafından oluşturulan bir dünyada geçmesiydi. Oyun dünyasının ve fantezi romanlarının dev isimleri bir araya gelince Elden Ring'e olan beklentiler de ister istemez arşa ulaşmıştı.

Aylar sonra ilk kez anıldı:

Bugüne kadarsa Elden Ring'e dair hiçbir haber görmedik. Oyuna dair son gördüğümüz şey, aynı zamanda oyunun ilk kez karşımıza çıktığı E3 2019 fragmanıydı. Fakat bugün FromSoftware tarafından yapılan yeni bir paylaşımla birlikte Elden Ring'in ölmediğini teyit etmiş olduk.

FlomSoftware, bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Sekiro: Shadows Die Twice için bir güncelleme yayınladıklarını duyurdu. Bu tweetinin altında bir başka tweet paylaşan geliştirici şirket, 'Aynı zamanda bir sonraki Dark Fantasy Action RPG'miz Elden Ring için gösterilen tüm sevgi ve destek için teşekkür ederiz.' ifadelerine yer verdi.

Elden Ring'in geliştiriciler tarafından aylar sonra yeniden hatırlanması Twitter'da da gündem oldu. Elden Ring hakkında bir haber için aylar boyunca bekleyen kullanıcılar, Elden Ring'in yeniden anılmasını biraz da dalga geçerek kutladılar. Kullanıcıların paylaştıkları içeriklerden bazıları şu şekildeydi:

Elden Ring, FromSoftware'in açıklamasına göre şirketin en büyük yapımı olacak. Oyun, Sekiro'nun aksine daha çok RPG elementlerine yoğunlaşacak. Oyunda üçüncü şahıs yakın dövüş mekanikleri, pek çok silah, büyü ve düşmana saldırı çeşidi ve farklı oynanış stratejileri yer alacak.