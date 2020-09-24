Her Hastalığa Etkili Doğal Antibiyotik Keşfedildi

Rus bilim insanları, yeni bir doğal antibiyotik keşfettiklerini açıkladı. Uzmanlar bu antibiyotiğin hali hazırda evrensel olduğunu açıkladı.

Antibiyotiklerin keşfi insanlığın yaşamında büyük etki yaratmıştı. İlk başlarda hemen her sorunda kullanılan antibiyotiklere virüsler zamanla bağışıklık geliştirmeye başlamıştı. Bu da farklı antibiyotik arayışlarını meydana çıkarmıştı.

Antibiyotik araştırmalarında Rusya’dan yeni bir haber geldi. Tümen Eyalet Üniversitesi’nin önderliğinde, ülkenin diğer bilim enstitülerinin de desteğiyle yapılan çalışmada yeni bir doğal antibiyotik keşfedildi. Yeni antibiyotik “evrensel” olarak sınıflandırıldı, yani insanlar ve hayvanlardaki pek çok bakteri ve mantar kaynaklı sorunun tedavisinde kullanılabiliyor.

Devrim niteliğinde keşif

Applied Biochemistry and Microbiology dergisinde yayımlanan bir makaleyle duyurulan keşif, alanında bir devrim niteliğinde kabul ediliyor. Derginin yazarlarına göre bu yeni antibiyotik, bakteri ve mantar kaynaklı olarak hastalıkların önemli bir kısmında tedavi için kullanılabiliyor.

Tümen Devlet Üniversitesi’nden araştırmacılar da farmakolojinin görevlerinden birinin, piyasadaki antibiyotiklere karşı MDR denen çoklu ya da XDR denen mutlak direnç gösterebilen mikroorganizmalarla mücadelede kullanılabilecek doğal ilaçlar bulmak.

Yeni keşfedilen madde, bakterilerin biyofilm oluşturabilme kapasitesini ortadan kaldırıyor. Böylelikle patojenler antibiyotiklere karşı direnç oluşturamıyor. Araştırmanın yazarlarına göre yeni bulunan madde ile geliştirilen ilaç, bağımsız bir tedavi için değerli bir kaynak ve diğer tedavi ürünleriyle bir arada kullanılabiliyor.

Bakterilerin direnci artıyor

Son yıllarda sağlık örgütleri sık sık gereksiz ve hatalı antibiyotik kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor ve bilinçlendirme çalışmalarına imza atıyor. Zira hatalı kullanılan her antibiyotik patojenlerin direncini daha da arttırmalarına neden oluyor. Bu nedenle daha sonra evrimleşen bakteriler, mikroplar ve virüsler elimizdeki ilaçlardan daha az etkileniyor, tedavi geliştirmek zorlaşıyor.

Rus bilim insanlarının çalışması bu açıdan bakıldığında süper bakterilere karşı elimizde bazı savunma şanslarının olduğunu gösteriyor. Yine de bu konuda pek de risk almamak ve ilaçlarımızı, doktorların verdiği şekilde kullanmak en doğrusu olacaktır.