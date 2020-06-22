Orijinalinden Farksız, Rus Yapımı Mercedes-Benz G63 6x6

AMG G63'e bir çift tekerlek eklenerek oluşturulan Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 satışa çıktı. Rus yapımı olan araç, 108 bin dolar civarından alıcısını bekliyor.

Mercedes-Benz'in duruşuyla trafikteki diğer araçlara korku veren G serisine, Rusya tarafından yeni bir soluk kazandırıldı. AMG G63'e bir çift tekerlek eklenerek oluşturulan askeri görünümlü Mercedes-Benz G63 AMG 6x6, bu şekilde tam anlamıyla bir off-road aracına dönüştü. Gelin kıyamet senaryosundan fırlamış gibi gözüken bu canavarı daha yakından inceleyelim.

6x6'nın büyüklüğünün fiyatına yansıdığını açıkça söyleyebiliriz. 859 bin eurodan da satıldığını gördüğümüz araç aslına bakarsanız Rusya'da çok daha uyguna satılıyor. Rusya'da G63 6x6'nın bu özel versiyonu 7,5 milyon Rus rublesinden yani 108 bin dolar civarından muadillerine göre oldukça uygun bir fiyatla satışa çıktı.

6x6'nın içinde bulunan V8 motor, 296 beygir gücü üretiyor:

6 tekerlekli Rus üretimi araç, 2002 G500 gövdesine dayanmasına rağmen yıllar sonra satılan orijinal 6x6 ile neredeyse aynı gözüküyor. Fotoğraflarda görünen 6x6, orijinal araçla orantılı olarak aynı durumda ve listelemede geçit köprülerinin, kompresörün ve otomatik pompaların araçta mevcut olduğu belirtilmiş.

Bu 6x6 araç, eski bir G500'e dayandığı için modası geçmiş bir kabine sahip ancak satıcı herhangi bir malzemeden yapılmış yenilenmiş iç kabini ek bir ücret karşılığında sipariş edebileceğini söylüyor. Ayrıca alıcı isterse farklı bir motor ve şanzımanla donatılmış olarak da bu araca kavuşabilir. Bu canavarın içinde bulunan V8 motor, AMG G63 6x6'nın 536 beygir gücü üreten V8 çift turbo motorundan çok daha az olan 296 beygir gücü üretiyor.

Bahsi geçen aracın 4 tondan daha ağır olduğunu göz önüne alırsak bu V8 motor aracın taşıması oldukça zor olan ağırlığını çekmek için mücadele edecek diyebiliriz. Bu devasa 6x6 araç, birçok otomobil tutkununun ilgisini çekmeyi başarmış durumda.