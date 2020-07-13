Russell Crowe, verdiği bir röportajda Gladyatör'ün devam filmiyle ilgili konuştu. İlk filmde öldüğünü hatırlatan Crowe, ikinci filmle ilgili görüşmelerin de bir parçası olmadığını ifade etti.

2000 yılında çıkan Gladyatör, birçok kişinin en sevdiği filmler arasında yerini almış durumdayken 2018 yılında devam filmiyle ilgili bir duyuru gerçekleştirilmişti. Üstelik bu filmin de başında ilk filmde olduğu gibi Ridley Scott yer alacaktı.

Ancak filmin duyurusundan sonra filmle ilgili herhangi yeni bir gelişme yaşanmadı. Hatta bazıları, filmin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini dahi sorgulamaya başladı. İlk filmde de yer alan Connie Nielson, verdiği bir röportajda Ridley Scott'ın takviminin boşalmasını ve sektörün yeniden harekete geçmesini beklediklerini söyledi.

"Görüşmelerin bir parçası değilim"

Tabii Gladyatör deyince akla ilk olarak başrol Russel Crowe geliyor. Ancak ünlü aktör, ikinci filmle ilgili görüşmelerin bir parçası olmadığını söyledi. Filmin sinema salonlarına yolunu bulmasının üstünden tam 20 yıl geçti ve Crowe, halen filmle ilgili güzel hatıralara sahip. Ünlü aktör, devam filmiyle ilgili şöyle bir hatırlatmada bulunuyor:

"Bu görüşmelerin filmin son çekimlerinden bu yana var olduğunu ve çok fazla fikir olduğunu söyleyebilirim. Bunu söylediğimde oyunbozan gibi oluyorum ancak şunu hatırlatmak isterim ki ben ilk filmde öldüm. Yani hiçbir fikrim yok. Bununla oynayabilir miydik? Evet."

Tabii Crowe'un ikinci film görüşmelerinde henüz yer almamış olması, ilerleyen dönemlerde de yer almayacağı anlamına gelmez. Ünlü aktör, şu an için 11 dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve "En İyi Film", "En İyi Erkek Oyuncu" gibi dallar da dâhil olmak üzere 5'ini evine götürmeyi başarmış filmden keyif almaya bakıyor.

Gladyatör 2'nin Lucilla'nın oğlu Lucios'un hikâyesini devam ettireceği ifade ediliyor. Yönetmenlik koltuğunda tekrar Ridley Scott otururken senaryosunu Peter Craig üstleniyor. Ancak devam filminin çekimlerinin ne zaman başlayacağına dair ise şu an için net bir bilgi bulunmuyor.