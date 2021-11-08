'Rust' Filminin Setinde Bir Kişi Daha Hastanelik Oldu

Alec Baldwin’in mermi barındırmaması gereken kurusıkı silahından çıkan mermiyle bir kişinin öldüğü Rust filminin setinden bir kişinin daha hastaneye kaldırıldığı açıkladı. Set ekibinden Jason Miller, zehirli bir örümcek tarafından ısırıldı.

Hollywood’un ünlü aktörlerinden Alec Baldwin, yaklaşık 2 hafta önce çarpıcı bir olayla gündeme gelmişti. Baldwin, ‘Rust’ isimli filmin çekimleri sırasında eline aldığı kurusıkı tabancayla ateş etmişti. Hiçbir mühimmata sahip olmaması gereken tabancaya nasıl girdiği bilinmeyen mermi, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne yol açtı, yönetmen Joel Souza’nın da yaralanmasına neden oldu.

Bu olayın yankıları hâlâ sürüyor ve mermiyi koyan kişi halen aranıyorken Rust’ın setinde çalışmalar devam ediyor. Fakta bugün, kazayla bir kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı setten yeni bir kötü haber geldi. Set ekibi üyelerinden Jason Miller’ın bölgeye özgü zehirli bir örümcek olan kahverengi yalnız örümcek tarafından ısırıldığı açıklandı.

Kolunun ampute edilme riski var:

Jason Miller’ın örümcek tarafından ısırılmasıyla birlikte birkaç gün içinde ciddi semptomlar gösterdiği ifade edildi. Miller, bu semptomlar sonucunda hastaneye kaldırıldı. Kendisi hakkında yapılan açıklamalara göre Miller, birçok kez ameliyat edildi ve şu anda kolunun ampute edilmemesi için uğraşılıyor.

Rust ekibini temsil eden bir temsilciyse Miller’ın yaşadığı olay hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Temsilci, “Oyuncu kadrosunun ve ekibin bireysel konuları hakkında yorum yapmıyoruz.” ifadelerini kullandı. Miller için oluşturulan bağış sayfasında “Sağlık ekibi kolunu kurtarabilirse, Jason’ın iyileşmesi için çok uzun bir yol olacak.” ifadelerine yer verdi.