Alec Baldwin, Görüntü Yönetmenini Silahla Vurarak Öldürdü

Alec Baldwin'in de oynadığı Rust isimli filmin çekimlerinde korkunç bir olay yaşandı. Baldwin'in elindeki kurusıkı silahın patlamasıyla saçılan mermiler, 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden oldu.

ABD'nin New Mexico eyaletinde çekimleri devam eden "Rust" isimli filmin setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in çekimlerde kullandığı kurusıkı tabanca, yaşanan bir arıza sonucunda patladı. Silahtan çıkan mermiler, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açtı.

Yaşanan olay sonrasında bölgeye helikopter gönderildi. Ancak 42 yaşındaki Hutchins için yapacak bir şey kalmamıştı. Üstelik bu kazada filmin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini yürüten Joel Souza da yaralandı. Souza'nın tedavisi, Christus St. Vincent isimli hastanede devam ediyor.

Alec Baldwin'in sorgulandığı açıklandı

Rust isimli filmin çekimlerinde yaşanan kaza, kolluk kuvvetlerini de harekete geçirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, "Alec Baldwin sorgulandı ve serbest bırakıldı. Hiçbir suçlama ve tutuklama yapılmadı.” ifadelerine yer verildi.

Filmin çekimleri, Bonanza Creek isimli bir çiftlikte yapılıyordu. Yaşanan olay, film ekibini adeta şoka uğratmış durumda. Edinilen bilgilere göre çekimlere ara verildi ve ne zaman yeniden başlanacağı şimdilik bilinmiyor.

Alec Baldwin'in 2017 yılında "Birini yanlışlıkla öldürmek nasıl bir his merak ediyorum" demişti

Ölüm haberinin ortaya çıkmasıyla birlikte Alec Baldwin'in 2017 yılındaki "Birini yanlışlıkla öldürmek nasıl bir his merak ediyorum" paylaşımı yeniden gündem olmuştu. Ancak söz konusu paylaşımın ABD'de bir polis cinayeti sonrası bir habere Baldwin'in ironik yanıtı olduğunu belirtmek gerekiyor.