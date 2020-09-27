Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 25 Eylül'de başlayan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı Rusya Grand Prix'sinde zafere ulaşmayı başardı. Bottas'ın ardından Max Verstappen yarışı ikinci sırada tamamlarken, Hamilton ise üçüncülükle yetindi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası, Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı sezonun 10. yarışıyla devam ediyor. Geçtiğimiz cuma günü başlayan ve bugün son bulan Rusya Grand Prix'si, yine çok konuşulacak anlara sahne oldu. Yarışa üçüncü sırada başlayan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Max Verstappen'i geride bırakarak ilk sıranın sahibi olurken Lewis Hamilton'ın ceza almasıysa dikkat çekti.

Daha önceki Formula 1 yarışlarında toplam 90 defa galibiyete ulaşan 35 yaşındaki usta yarışçı Lewis Hamilton, Rusya Grand Prix'sinde de zafere ulaşıp Michael Schumacher'in 91 galibiyet rekorunu yakalamak istiyordu ancak Bottas ve Max Verstappen'in ardında üçüncü sıraya yerleşmek zorunda kaldı.

Lewis Hamilton'a beşer saniyelik iki ceza verildi:

Bottas, Verstappen karşısında kolay bir galibiyet elde ederken aynı zamanda sezonun açılış yarışı Avusturya Grand Prix'sinden bu yana ilk galibiyetini ulaştı. Sezondaki 2. galibiyetini alan Bottas, kariyerindeki ise 9. yarış zaferini elde etmiş oldu.

Rusya Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yarış öncesinde yanlış yerde kalkış antrenmanı yaptığı için görevliler tarafından inceleme altına alınmıştı. Yarış başladıktan sonra yanlış yerde iki kalkış antrenmanı yaptığı için usta pilota beşer saniyelik iki ceza verildi.

Sıralamada ilk 10'a giren isimler şu şekilde:

Valtteri Bottas – 1:34'00.364 Max Verstappen – 1:34'08.093 Lewis Hamilton – 1:34'23.093 Sergio Perez: 1:34'30.922 Daniel Ricciardo – 1:34'52.429 Charles Leclerc – 1:35'02.550 Esteban Ocon – 1:35'08.370 Daniil Kvyat – 1:35'09.104 Pierre Gasly – 1:35'30.130 Alexander Albon – 1:35'38.224

Formula 1 2020 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, 9-11 Ekim tarihleri arasında koşulacak Eifel Grand Prix'siyle devam edecek. Ardından sırasıyla Portekiz ve Emilia Romagna Grand Prix'leri düzenlenecek. Şampiyona, 13-15 Kasım tarihleri arasında koşulacak sezonun 14. yarışı Türkiye Grand Prix'siyle devam edecek.