Rusya, Hayalet Uçağının Son Görünümünü Onayladı

Dünya devleri havadaki gücünü artırmak üzere yeni teknolojilerle donatılmış uçaklarını geliştirmeye devam ederken Rusya tarafında bir gelişme yaşandı. İçeriden bir kaynağın aktardığı habere göre Rusya, uçağın son görünümünü onayladı.

Dünyanın en büyük üç gücü arasında yer alan Rusya, havada olan üstünlüğünü daha da güçlendirmek için son yıllarda yeni bir hayalet uçak geliştiriyor. Tupolev tarafından geliştirilen bu hayalet uçak, stratejik bombardıman görevini üstlenecek. 2027 yılında hizmete girmesi beklenen uçak hakkında bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Sputnik'in aktardığına göre Rus askeri-sanayi sektöründen bir kaynak, Tupolev PAK DA ismini taşıyacak uzun menzilli hayalet uçağın son görünümünün Rusya Savunma Bakanlığı tarafından onayladığını söyledi. Kaynak, uçak hakkındaki önceliğin uçağın radar görünürlüğü seviyesinin azaltılması ve uzun menzilli silahlarla donatılmasına verildiğini belirtti.

Uçak hakkında paylaşılan detaylar:

Bunun yanı sıra kaynak, uçak hakkında bazı detayları da paylaştı. Buna göre program, henüz detaylı tasarım aşamasında ve çeşitli prototipler de yapılmaya devam ediyor. Ayrıca aktarılan bilgiye göre 'uçan kanat' aerodinamik şemasına göre inşa edilen bombardıman uçağı, ses altı hız ve uzun uçuş süresine sahip olacak ve sadece uzun menzilli seyir füzeleri, hipersonik füzeler ve gövde içi silahlar kullanacak.

Uçak, hem mürettebatın kontrolünde hem de drone modunda uçurulabilecek. Bunun yanı sıra bombardıman uçağı, insansız hava araçlarından oluşan grupları kontrol edebilecek ve 'havadan havaya' füzelerin tüm spektrumunu kullanabilecek. Dev uçak, sahip olduğu motor sayesinde 30 saat boyunca yere inmeden uçuş yapabilecek.

Rusya dışında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin de hayalet bombardıman uçakları konusunda sessiz değil. Çin, 2025 yılında hizmete girmesi beklenen Xian H-20'yi geliştirmeye devam ederken dünyanın öbür ucundaki ABD, 2026 – 2027 yıllarında hizmete girmesi beklenen Northrop Grumman B-21 Raider hayalet uçağını geliştirmeye devam ediyor.