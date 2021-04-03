ABD'nin yeni Başkan'ı Joe Biden'ın iklim düzenlemeleri merakla beklenmeye devam ederken bugün Beyaz Saray'dan ilgi çekici bir açıklama geldi. Basın toplantısında konuşan Gina McCarthy, nükleer enerjinin temiz enerji politikalarında kullanılabileceğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kasım ayında yapılan seçim sonucunda yeni Başkan seçilen Joe Biden, ülkenin altyapı planı hakkında bazı düzenlemelere de imza atacak. ABD Başkanı'nın nasıl düzenlemeler yapacağına dair bazı detaylarsa bugün paylaşıldı. Dün Beyaz Saray'da gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan İklim Danışmanı Gina McCarthy, birçok ülkenin günümüzdeki temiz enerji anlayışının dışında yer alan ifadelere yer verdi.

Gina McCarthy, yönetimin kamu hizmetlerini daha yeşil güç kaynaklarını kullanmaya teşvik edecek bir temiz enerji standardı uygulamaya çalışacağını söyleyerek sözlerine başladı. Bu sözlerin ardındansa hem nükleer enerjinin hem de sekestrasyon ile karbon yakalamanın (CCS - carbon capture with sequestration) yönetimin temiz enerji planlarında yer alacağını açıkladı.

Nükleer enerji, temiz enerji olarak sınıflandırılacak:

Günümüzde birçok ülke, temiz enerji için rüzgar, Güneş ve su gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelirken ABD, yapılan açıklamaya göre kaynaklarına nükleer enerjiyi de ekleyecek. Nükleer enerji, herhangi bir karbon kirliliği üretmiyor ve birçok uzman, mevcut büyük üretim kapasitesi ve tutarlı bir şekilde büyük miktarlarda güç sağlama yeteneği nedeniyle bu enerji türünün 0 karbon salınımı planlarına dâhil edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

ABD'de nükleer enerjiye olan yoğunlaşmanın nasıl şekilleneceğiyse şu an için net bir şekilde açıklanmadı. Fakat bu politikanın yalnızca hâlihazırda faaliyet gösteren tesisleri kapsaması, dolayısıyla yeni tesislerin inşa edilmemesi bekleniyor. Bu bekleyişin arkasındaki en büyük nedense yeni tesisin getirdiği zorluklar ve maliyetler olarak gösteriliyor.

McCarthy'nin bahsettiği bir diğer teknoloji olan CCS ise uzun zamandır fosil yakıtların karbon kirliliği sorunlarına bir çözüm olarak öneriliyor. Teknoloji, enerji santrali egzoz akımlarından karbondioksiti yakalıyor ve bu gazı yer altında tutuyor. Şu anda ABD'deki hiçbir ticari enerji santralinde bu teknolojiye yer verilmiyor.