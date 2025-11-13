Rusya'nın İlk İnsansı Robotu Duyuruldu: Demosu Faciayla Sonuçlandı [Video]

Rusya'nın ilk otonom insansı robotu AIDOL duyuruldu. Ancak robot için gerçekleştirilen demo, faciayla sonuçlandı.

Gelecekte çok yaygın olmasını beklediğimiz insansı robot teknolojileri her geçen gün daha da gelişmiş hâle geliyor. Sürekli farklı ülkelerden ve firmalardan insansı robot duyuruları görüyoruz. Şimdi ise Rusya’dan böyle bir hamle geldi. Ülkedeki ilk otonom insansı robot AIDOL duyuruldu.

Artificial Intelligence Dynamic Organism Lab tarafından geliştirilen robotun ilk demosu da yapıldı. Ancak işler hiç istendiği gibi gitmedi. Öyle ki gerçekleştirilen demoda AIDOL’un yere düştüğü ve istenen seviyede olmadığı görüldü.

AIDOL robotunun faciayla sonuçlanan demosu:

Yukarıdaki videodan AIDOL için gerçekleştirilen demoyu görebilirsiniz. Robot, kısa süre ayakta durduktan sonra âdeta bir sarhoş gibi yere yığılıyor. Geliştiriciler de buradan sonra demoyu sonlandırıyor. Kısacası facia bir tanıtım olmuş dememiz mümkün.

Açıklamalara göre AIDOL, otonom olarak internet bağlantısı gerekmeden 6 saat çalışabilen bir robot olarak tasarlandı. 10 kg’a kadar taşıma, saatte 6 km hızla yürüme, 12 temel duyguyu ve yüzlerce mikro ifadeyi üretme gibi özellikleri de varmış. Özellikleri etkileyici olsa da kamuoyuna yapılan ilk gösterimde robotun sınıfta kaldığını görebiliyoruz. Robotun üretimini %77’sinin yerli olduğu da gelen bilgiler arasında. İleride bu oranı %93’lere çekmeyi planlıyorlarmış. Ayrıca ileride masaüstü bir versiyonu da çıkacakmış.

Demolarda sıkıntılar yaşanması oldukça normal. Geliştiriciler de bunu kabul ederek başarısızlıktan ders çıkaracaklarını, AIDOL’un eksikliklerini gidererek bir dahakinde sorunları minimuma indirmeyi planladıklarını söylemiş.