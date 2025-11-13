Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Rusya'nın İlk İnsansı Robotu Duyuruldu: Demosu Faciayla Sonuçlandı [Video]

Rusya'nın ilk otonom insansı robotu AIDOL duyuruldu. Ancak robot için gerçekleştirilen demo, faciayla sonuçlandı.

Rusya'nın İlk İnsansı Robotu Duyuruldu: Demosu Faciayla Sonuçlandı [Video]
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Gelecekte çok yaygın olmasını beklediğimiz insansı robot teknolojileri her geçen gün daha da gelişmiş hâle geliyor. Sürekli farklı ülkelerden ve firmalardan insansı robot duyuruları görüyoruz. Şimdi ise Rusya’dan böyle bir hamle geldi. Ülkedeki ilk otonom insansı robot AIDOL duyuruldu.

Artificial Intelligence Dynamic Organism Lab tarafından geliştirilen robotun ilk demosu da yapıldı. Ancak işler hiç istendiği gibi gitmedi. Öyle ki gerçekleştirilen demoda AIDOL’un yere düştüğü ve istenen seviyede olmadığı görüldü.

AIDOL robotunun faciayla sonuçlanan demosu:

Yukarıdaki videodan AIDOL için gerçekleştirilen demoyu görebilirsiniz. Robot, kısa süre ayakta durduktan sonra âdeta bir sarhoş gibi yere yığılıyor. Geliştiriciler de buradan sonra demoyu sonlandırıyor. Kısacası facia bir tanıtım olmuş dememiz mümkün.

rusa

Açıklamalara göre AIDOL, otonom olarak internet bağlantısı gerekmeden 6 saat çalışabilen bir robot olarak tasarlandı. 10 kg’a kadar taşıma, saatte 6 km hızla yürüme, 12 temel duyguyu ve yüzlerce mikro ifadeyi üretme gibi özellikleri de varmış. Özellikleri etkileyici olsa da kamuoyuna yapılan ilk gösterimde robotun sınıfta kaldığını görebiliyoruz. Robotun üretimini %77’sinin yerli olduğu da gelen bilgiler arasında. İleride bu oranı %93’lere çekmeyi planlıyorlarmış. Ayrıca ileride masaüstü bir versiyonu da çıkacakmış.

rus3

Demolarda sıkıntılar yaşanması oldukça normal. Geliştiriciler de bunu kabul ederek başarısızlıktan ders çıkaracaklarını, AIDOL’un eksikliklerini gidererek bir dahakinde sorunları minimuma indirmeyi planladıklarını söylemiş.

Xpeng’in Yeni Nesil “Iron” Robotu Sahneye Çıktı (Bu Sefer Çıtayı Aşmayı Başarmışlar) Xpeng’in Yeni Nesil “Iron” Robotu Sahneye Çıktı (Bu Sefer Çıtayı Aşmayı Başarmışlar)
Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim