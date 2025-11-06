Xpeng’in Yeni Nesil “Iron” Robotu Sahneye Çıktı (Bu Sefer Çıtayı Aşmayı Başarmışlar)

Otomobilleriyle bilinen Xpeng, yepyeni insansı robotu “Iron”ı tanıttı. Peki bu yeni insansı robotu diğerlerinden farklı kılan şeyler ne?

İlk uçan otomobil üretmesiyle tanınan ve birçok farklı elektrikli otomobili de bulunan Xpeng, 2025 AI Day etkinliğinde yeni nesil “Iron” insansı robotunu tanıttı. Robot, podyumda sergilediği akıcı yürüyüşü ve insan benzeri duruşuyla büyük ilgi topladı. Şirketin CEO’su He Xiaopeng, Iron’un doğal adımlarının sırrının ayak parmaklarındaki pasif serbestlik derecelerinde yattığını söyledi.

İlk kez 2024 AI Day’de tanıtılan Iron’un yeni versiyonu; biyonik kaslar, insansı omurga, esnek deri ve 3D kavisli ekranlı bir baş ile geliyor. Ayrıca elinde 22 farklı eklem hareket kabiliyeti bulunuyor. Xpeng’in geliştirdiği VLA (Vision-Language-Action) modeliyle çalışan Iron, 2.250 TOPS işlem gücü sunan Turing AI çipleri sayesinde konuşma, yürüme ve etkileşim gibi gelişmiş görevleri yerine getirebiliyor.

Xpeng'in yeni robotu “Iron”

Yeni Iron, öncelikli olarak ticari hizmet alanlarında görev yapacak. Xpeng, robotun farklı sektörlere insan gibi hızla uyum sağlayabileceğini belirtiyor. Ayrıca şirket, geliştiriciler için bir SDK (Yazılım Geliştirme Kiti) yayımlayarak bu yeni insansı robota dair küresel bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor. Yani birçok firma robotu satın alıp kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirebilecek.

Çinli çelik üreticisi Baosteel, Iron’un ilk endüstriyel partneri olacak. Robotun yakında denetim gibi pek çok alanda test edilmesi ve geliştirilmesi planlanıyor. Xpeng'in belirttiğine göre seri üretime 2026 sonuna kadar başlanacak.