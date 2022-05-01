Rus yetkililer, ülkedeki kripto para madenciliği konusunda hazırlanan bir yasa tasarısını meclise sundu. Gelen haberlerde taslağın, kripto madencilerinden devlete kayıt yaptırmasını gerekli kılacağı ifade edildi.

Kripto paraların yaygınlaşması ile birlikte kripto madenciliği konusunda da birçok ülkeden yeni adımlar geliyor. Şimdi de son zamanlarda Ukrayna’yı işgaliyle tüm dünyanın gündemine oturan Rusya’dan bu konuda bir hamle geldi.

Rus yetkililer, ülkedeki kripto para madenciliği konusunda hazırlanan bir yasa taslağını Rus parlamentosunun alt meclisi olan Devlet Duması’nın onayına sunuldu. Gelen haberler 29 Nisan günü meclise sunulan tasarının ülkedeki kripto para madenciliği faaliyetleri konusundaki belirsizlikleri giderebilmek için oluşturulduğunu gösterdi.

Madencilerin kayıt yaptırması gerekecek

Açıklamalara göre taslak, kripto paraların üretilmesinde ciddi bir rolü bulunan madenciliğini Rusya Federasyonu’a ait bilgi altyapısını ve ekipmanlarını kullanan bir faaliyet olarak tanımladı. Ayrıca yetkililerin, dijital para birimleri, madencilik operasyonları gibi konulara da yasal tanımlar getirmeyi planladığı aktarıldı.

Oluşturulan bu yasa, kripto para madencilerinin federal yetkililer tarafından sağlanan özel bir kayıt yaptırmasını amaçlıyor. Ek olarak bireysel olarak Bitcoin madenciliği yapan kişilerin de eğer ülkenin belirlediği elektrik tüketim limitlerini aşarlarsa ‘bireysel girişimci’ olarak kayıt yaptırabilecekleri aktarılıyor.

Bunun yanı sıra yalnızca kayıt yaptıran kişi veya kurumların madencilik faaliyetleri gerçekleştirebileceği de yasa tasarısında bulunuyor. Madencilik tesislerinin ise üretilen kripto para birimlerini, bu para birimlerinin türlerini, diğer kurumlarla (borsa, banka gibi) olan ilişkilerini kayıt altında tutma zorunluluğunun bulunacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Son olarak eğer meclisten onay gelirse, kayıt yaptıran madencilere bir yıllık ‘af’ sağlanacağı, bu sayede de madencilik operasyonları yürütenlerin vergi ödeme, ithal edilen ekipmanlar ile alakalı gümrük sorunları ve düzenlemelere uygun hareket etme gibi konular ile ilgili problemleri çözebileceği kaydediliyor.