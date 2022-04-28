Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Orta Afrika Cumhuriyeti, Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ikinci ülke oldu. Paylaşılan açıklamada yapılan hamlenin ülkeyi 'en cesur ve vizyoner' ülkelerden birisi haline getirdiği belirtildi.

Tüm dünya ülkeleri kripto varlıklar üzerinde çalışmalarını sürdürmeye devam ederken Orta Amerika ülkesi El Salvador, Eylül 2021’de Bitcoin’i resmi para birimi kabul eden ilk devlet olmuştu. Bitcoin’in para birimi olarak kullanılması son olarak Rusya tarafında tartışılırken bugün, Bitcoin farklı bir ülkede resmi para birimi olarak kabul edildi.

Birleşmiş Milletler’in ‘En Az Gelişmiş Ülkeler’ kategorisinde yer alan ve elmas, altın ve uranyum gibi yeraltı zenginliklerine rağmen siyasi kaos ve istikrarsızlık nedeniyle bunlardan faydalanamayan Orta Afrika Cumhuriyeti, Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul ettiklerini açıkladı. Karar, parlamentoda oy birliğiyle alındı.

Ülke ekonomisine destek vermesi bekleniyor

Orta Afrika Cumhuriyeti, karar hakkında paylaştığı açıklamasında bu hamlenin ülkeyi dünyanın en cesur ve en vizyoner ülkelerinden biri haline getirdiğini belirtti. Ayrıca yıllardır krizle mücadele eden ülke ekonomisinin Bitcoin ile bir nebze iyileşmesi bekleniyor. Öte yandan ülkenin Bitcoin’i adapte etmesi, bazı uzmanlar tarafından ‘erken’ olarak yorumlanıyor.

Bilgisayar mühendisi Sydney Tickaya, ülkede internet erişiminin halen yaygın olmadığını ve Bitcoin’in tamamen internete bağlı olduğunu hatırlattı. Orta Afrika Cumhuriyeti’nin bu çözümden daha acil olarak güvenlik, eğitim ve içme suyuna erişim gibi çözümler bulması gerektiğini de ekledi.