Rusya'da Tüy Rengi Maviye Dönen Köpek Sürüsü Bulundu

Rusya'da tüyleri maviye dönmüş bir köpek sürüsü bulundu. Köpeklerin, terk edilmiş bir kimya fabrikasının yakınlarında bulunması, zavallı hayvanların kimyasal maddeleri yiyip içmeleri nedeniyle bu hale geldiklerini düşündürüyor. Ancak bu renk değişiminin esas nedeni, şu an için bilinmiyor.

Süper güç Rusya, birkaç gündür ilginç bir olayı konuşuyor. Moskova'nın yaklaşık 400 kilometre doğusunda bulunan Dzerzhinsk isimli bir kentte başıboş hayvanları besleyen bir grup hayvansever, tüyleri maviye boyanmış bir köpek sürüsü ile karşılaştılar. Hayvanların terk edilmiş bir kimya fabrikasının yakınlarında görülmüş olması nedeniyle, bu köpeklerin zararlı kimyasalları yiyip ya da içerek, bu hale geldiklerinin düşünülmesine yol açıyor.

Rus yerel medyasında geçen haberlere göre söz konusu kimya fabrikası, pleksi ve hidrosiyanik asit üretimi yapıyordu. Özellikle de hidrosiyanik asit, pek çok polimer maddenin üretilmesi için kullanılan bir bileşikti ve oldukça da zehirliydi. Yerel otoriteler, köpeklerin bu zehirli bileşik nedeniyle ya da çeşitli endüstriyel işlemlerde kullanılan bakır sülfat nedeniyle renk değiştirdiğini düşünüyorlar. Bakır sülfatın renginin de mavi olması, bu düşünceyi destekliyor.

Tüy renginin nasıl mavi olduğu, hala büyük bir sır

Köpeklerin renklerinin maviye dönmesinin nedeni, şu an için belirlenemedi. Ancak bu durumun, hayvanların sağlığı için iyi bir şey olmadığı konusunda hemen herkes hemfikir olmuş durumda. Humane Society International'ın hayvan hakları biriminde üst düzey yönetici olan Kelly O'Meara'ya göre köpeklerin tüylerinin mavi renge dönmesinin potansiyel olarak bir nedeni var: Köpeklerin toksik ya da zararlı maddelerle doğrudan temas etmesi ya da onları yutması. O'Meara eğer köpeklere müdahale edilmezse, bu hayvanların muhtemelen öleceğini düşünüyor.

Tüy renginin maviye dönmesiyle ilgili neden henüz tespit edilmemiş olsa da bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Dzerzhinsk'te bulunan veteriner hekimler, hayvanların renginin neden değiştiğini tespit etmek için araştırmalara başladılar. Ayrıca bu zavallı hayvanlar, kent yakınlarında bulunan bir barınakta gözetim altına alındı. Hatta sürünün iki üyesi, yeni bir aileye de kavuştu. Ancak şu an için bu hayvanların sağlığına dönüp dönemeyecekleri hâlâ bir muamma.