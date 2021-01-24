Bilime Göre Köpekler, Kemikleri Neden Gömerler?

Kemiklerle oynamak ve zaman zaman çeşitli yerlere bu kemikleri 'gömmek' bir köpekte en sık gözlemlediğimiz davranışlardan biridir. Peki köpekler kemikleri neden gömerler, bilim bu konuda ne söylüyor?

Doğadaki tüm canlılarda bulunan bazı içgüdüsel davranışlar vardır ve bu davranışları farklı canlı türlerinde gözlemlediğimizde zaman zaman nedenine anlam veremeyebiliriz. Evinizde mama kabı hep dolu olan köpeğinizin, neden ısrarla o kemiği saklama, bir yerlere gömme çabası gösterdiğini anlayamamanız da buna iyi bir örnektir.

Fakat aslında durumu anlamak için doğaya dönüp baktığımızda oldukça basit bir cevap olduğunu görüyoruz; yemek artıklarını sonraya saklamak. Profesyonel köpek eğitmeni ve davranış uzmanı Teoti Anderson bu durumu "Bir sonraki yemeğinizi ne zaman bulacağınızı bilmiyorsanız, artıkları saklamak mantıklıdır." sözleriyle özetliyor.

Köpeklere, ataları olan kurtlardan kalan bu davranış, temelde kurtların avladıkları büyük hayvanların tek seferde yiyemedikleri kısımlarını sonrası için saklamak adına toprak altına gömmesi davranışına dayanır.

Köpekler de onlara miras kalan bu davranışı zaman zaman uygular ve bazı kemikleri sonrası için saklamak adına, eğer toprak bulamasalar da minderlerin altı gibi garip yerlere saklarlar. Böylece, insanlardan 10.000 - 100.000 kat daha güçlü olan koku alma becerileri ile ihtiyaç duyduklarında gelip o kemiği bulacaklarını bilirler.

Evlerde bizimle yaşayan köpekler bunu zaman zaman farklı sebeplerle de yapabiliyor:

Köpeklerin bu davranışı doğada ne sebeple yaptıklarını anladık. Peki evlerimizdekiler, her daim karınları tokken bu davranışı neden yapıyorlar? Köpek davranışları uzmanı Cesar Millan'a göre bunun sebeplerinden biri, köpeklerin çok sevdikleri bir yiyecekten daha sonra da 'keyif almak' için saklıyor olabilir.

Ayrıca yine Millan'a göre sahipleriyle oyun oynamak için de zaman zaman köpekler bu türden bir davranış sergileyebilirler. Bu kemik saklama hareketi stresli köpekler için ise zaman zaman bir stres giderme yöntemi olabilir.

Uzmanlar köpeklerde bu davranışın gözlemlenmemesinin bir soruna işaret etmediğini de vurguluyor. Yani 'köpeğimin doğasında içgüdüsel olarak kemik saklama var ama hiç böyle bir şey yaptığını görmedim' diye düşünüp endişelenmenize gerek yok.