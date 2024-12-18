Rusya, bugün dünyanın en fazla buzkıran gemisine sahip ülke. Üstelik hâlâ da üretmeye devam ediyor.

Peki Rusya neden buzları kırma görevini gerçekleştiren bu gemileri durmadan inşa ediyor?

Düşününce hak vereceğiniz sebepleri var.

Arktik limanlarına erişimi sürdürebilmek başlıca hedeflerinden.

Rusya, Arktik Okyanusu boyunca uzun bir kıyı şeridine sahip ve limanlarının ve topluluklarının çoğuna yalnızca yaz aylarında deniz yoluyla ulaşılabiliyor. Buzkıran gemileri ise Rusya’nın, bu limanları ve toplulukları yıl boyunca nakliye ve taşımacılık için açık tutmasını sağlıyor.

Rusya, dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi. Kuzey sınırlarının büyük bir kısmı Arktik Okyanusu boyunca uzanıyor. Bu bölgedeki deniz yollar, yılın büyük bir kısmında buzlarla kaplı oluyor. Rusya’nın kontrolü altında olan Kuzey Deniz Yolu’nu açık tutmak içinse buzkıranlara ihtiyaç duyuluyor.

Ekonomi için de Rusya bu gemileri üretiyor.

Kuzey Deniz Yolu, Asya ile Avrupa arasında deniz taşımacılığı için Süveyş Kanalı'na göre daha kısa bir rota sunuyor. Arktik bölge de zengin petrol, doğalgaz ve diğer doğal kaynaklara sahip. Rusya, bu kaynakları çıkarmak ve taşımak için buz kıran gemilerine ihtiyaç duyuyor.

Rusya, bu bölge üzerindeki hakimiyetini güçlendirmek istiyor. Ürettikleri bu gemiler, sadece ticari değil, askeri amaçlarla da kullanılıyor. Bu bölgedeki donanmasını desteklemek için buzkıran filoları stratejik bir öneme sahip.

İşte bu sebepler de Rusya’nın buzkıran gemilerine yatırım yapmasını gerekli kılıyor.

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