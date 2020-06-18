Rusya, Telegram’a Erişim Yasağını Kaldırdı

Rusya, geçtiğimiz senelerde anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’a getirdiği erişim yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uygulamaya, yaklaşık iki yıl önce kullanıcıların yazışmalarına erişim için gerekli bilgilerin Rusya Federal Güvenlik Servisi’yle paylaşılmadığı gerekçesiyle yasak getirilmişti.

Rus hükûmeti, bugün yaptığı bir açıklamayla Telegram anlık mesajlaşma uygulamasına getirdiği iki senelik erişim yasağını kaldırdı. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) yapılan bilgilendirmede, değerlendirmeler sonucunda yasağın kaldırıldığı haberi verildi. İnternet sitesinden paylaşılan mesajda Roskomnadzor; Rus savcıları ve Telegram’ın kurucusu Pavel Durov arasında sağlanan anlaşma sonucunda böyle bir karar alındığını iletti.

Açıklamanın detay kısmında Pavel Durov’un teröre karşı iş birliği için hazır olduğuna dair vurgu yapılırken Telegram ve Rus yetkililer arasında yapılan ortaklığın ayrıntıları kamuyla paylaşılmadı. Rusya’nın böyle bir tavır almasının sebebi 2017 yılında gerçekleşen terör saldırısıydı. Saldırının ardından anlaşmaya varamayan Rus yetkililer ve Telegram, hükûmetin uygulamayı yasaklamasıyla son bulacak olayların başlangıç noktasında yer almıştı.

İki seneyi aşkın süredir yasaktı:

Rusya’nın Telegram’ı yasakladığı resmi tarih 13 Nisan 2018 ve yasağın sebebi de Telegram’ın kullanıcılarının yazışmalarına erişim için gereken bilgileri Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile paylaşmayı reddetmesi olarak biliniyor. 2017 yılında yapılan Saint Petersburg metrosu terör saldırısından sonra FSB müfettişlerinin soruşturma altında olan iki şüphelinin arasındaki konuşmaları çözmek amacıyla Telegram’dan istediği şifreleme anahtarı iki yıl sürecek bir engeli de beraberinde getirmiş görünüyor.

Telegram’ın söz konusu konuşmaları vermeyi ısrarla kabul etmemesi sonrasında FSB yetkililerinin 2018 yılının başında Rus Yüksek Mahkemesi’ne açtığı dava da kazanılmıştı. Başta para cezasına çarptırılan Telegram, daha sonra Rus mahkemeleri tarafından yasaklanmıştı.

Son zamanlarda yasağın uygulanmasında bazı zorluklar yaşandığı da yetkililer tarafından biliniyordu. Rus kullanıcıların hizmeti kullanmaya devam edebilmesi adına kullanılan çeşitli teknikler sonrasında bugün çıkan yeni kararla artık bunların hiçbirine gerek kalmadı. Yasak anında ve öncesinde Rusya’da son derece popüler bir mesajlaşma uygulaması olan Telegram, özellikle Rus politikacılar tarafından tercih edilmeye devam edildi. Uygulamanın bundan sonraki akıbetini hep beraber göreceğiz.