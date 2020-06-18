Facebook’ta dört yıldan fazla bir süre başkan yardımcısı olarak görev yapan ve 2012 yılında şirketten ayrılan ünlü yatırımcı Chamath Palihapitiya, Facebook, Amazon, Google ve Apple gibi büyük teknoloji şirketlerinin düzenleyiciler tarafından köşeye sıkıştırılmaya ve büyük para cezalarına çarptırılmaya devam edeceğini söyledi.

Facebook’un eski başkan yardımcısı Chamath Palihapitiya, bugün düzenlenen bir çevrimiçi teknoloji etkinliğine katıldı. Geçmiş yıllarda yaptığı açıklamalarda, sosyal medyanın toplumu parçaladığını ve doğruluğu kanıtlanmamış bilgiler nedeniyle büyük bir güvensizlik ortamı yarattığını savunan Hint asıllı Amerikalı girişimci, bu düşüncesinden nispeten geri adım atmış gibi görünüyor.

Pek çok Amerikalının George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinden haberdar olmasını sağlayanın akıllı telefonlar ve sosyal medya olduğunu söyleyen Palihapitiya, dünyanın farklı noktalarında ırkçılığa ve polis şiddetine karşı protesto gösterileri düzenleyen insanların sosyal medya platformları üzerinden örgütlendiğini belirtiyor.

"Teknoloji şirketleri önce ölümüne vergilendirilecekler, sonra güven kazanacaklar"

Hükümetlerin, yakın gelecekte sosyal medya şirketlerini köşeye sıkıştırmaya çalışacağını dile getiren Palihapitiya, Facebook'un yanı sıra Amazon, Google ve Apple'ın da dünyadaki düzenleyiciler tarafından araştırılmaya ve para cezasına çarptırılmaya devam edeceğini düşünüyor. “Önce ölümüne vergilendirilecekler, sonra güven kazanacaklar” diyen Facebook’un eski başkan yardımcısı, teknoloji şirketlerinin 10 yıl içinde düzenleyicilerin istedikleri duruma geleceğini söylüyor.

Palihapitiya, antitröst düzenleyicilerinin hedefi haline gelmeyen tek büyük teknoloji şirketinin Microsoft olduğunu ve bunun da sonsuza kadar sürmeyeceğini belirtiyor. Sosyal medya platformları arasında demografik farkların olduğunu ifade eden Hint asıllı yatırımcı, Facebook’un devasa kullanıcı tabanı ne olursa olsun daha çok Orta Amerika’yı, Twitter’ın ise ABD’nin kıyı kentlerini temsil ettiğini düşünüyor.

New York Times yazarı Kevin Roose, zaman zaman Facebook'ta en fazla etkileşim alan kişiler veya kelimeleri Twitter'da paylaşıyor. Ünlü gazetecinin 16 Haziran’a dair paylaştığı istatistiklerde, çoğu zaman olduğu gibi, muhafazakar figürlere ve konulara doğru bir eğilimin olduğu göze çarpmıştı.