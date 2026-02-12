Rusya, WhatsApp'ı Tamamen Ülkede Engellemeye Çalışıyor!

Meta, Rusya'nın ülkede WhatsApp'ı tamamen engellemeye çalıştığını açıkladı. Hükûmet, insanların devlet destekli bir uygulamayı kullanmasını istiyor.

Dünyanın farklı yerlerindeki hükûmetler, mobil uygulamalara ve platformlara farklı farklı kısıtlamalar da bulunabiliyorlar. Rusya da bunlardan biri. Bugün ortaya çıkan bilgiler ise Rusya’dan dünyanın en büyük mesajlaşma platformu olan WhatsApp’a yönelik bir hamle geldiğini ortaya koydu.

WhatsApp’ın sahibi olan Meta’nın bir sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Rus yetkililer, WhatsApp’ı ülkeden tamamen yasaklamaya çalışıyor. Bu hamlenin gerçekleşip gerçekleşmediği, uygulamayı engellemek için hangi önlemlerin alındığı gibi konularda maalesef daha fazla bilgi yok ancak Rusya’nın kararlı olduğu görülebiliyor.

Rusya, kullanıcıları devlet destekli kendi mesajlaşma uygulamasına yönlendirmek için WhatsApp’ı engellemeye çalışmış

Yapılan açıklamalara göre Rus hükûmetinin WhatsApp’ı tamamen ülkede engellemeye çalışmasının amacı, kullanıcıları devlet destekli kendi uygulamasına yönlendirmeye çalışmak. Yani yetkililer, Rus kullanıcıların WhatsApp gibi yabancı şirketlerin uygulamalarını değil, direkt olarak hükûmete bağlı bir uygulamayı kullanmasını istiyor. Bu hamle, Kremlin’in batıdan tamamen kopup “egemen internet” elde etme amacının bir parçası. Rusya, “Max” ismini verdiği, Çin’in “WeChat” isimli her şey uygulamasından ilham alan uygulamanın kullanılmasını istiyor. O uygulamanın hâlihazırda 55 milyon kullanıcısı var. Hatta Rusya, bu uygulamanın yeni telefonlara önceden yüklenilmesi emrini bile geçen yıl vermişti.

Meta sözcüsü, açıklamasında Rusya’daki 100 milyon WhatsApp kullanıcısının tehlikede olduğunu ve çalışmalarının devam ettiğini belirtti: “100 milyondan fazla kullanıcıyı özel ve güvenli iletişimden izole etmeye çalışmak geriye doğru bir adımdır ve Rusya'daki insanlar için daha az güvenliğe yol açabilir . Kullanıcıların bağlantıda kalması için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz.”

Ülkedeki kullanıcılar, salı günü itibarıyla uygulamada yavaşlamalar, görselleri indirmede sorunlar yaşamaya başlamıştı. Şimdi gelen bilgiler de bunun sebebini gösterdi. Rusya’nın WhatsApp’ı engelleyip engellemeyeceğini zaman gösterecek. Meta, konu hakkında çalışmalarını sürdürdüğünü ve bunun olmasını istemediğini söylüyor. Bir gelişme yaşandığında sizleri bilgilendireceğiz.