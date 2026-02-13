Rusya, WhatsApp'ı Resmen Yasakladı: Peki Şimdi Ne Olacak?

Rus hükûmeti adına konuşan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, WhatsApp'ın ülke genelinde yasaklandığını duyurdu. Birkaç gündür devam eden girişimler, Meta'nın Rus kanunlarına uymadığı gerekçesiyle resmîyete dökülmüş oldu.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Rusya ile ABD arasında yaşanan yeni bir gerginlikten bahsetmiştik. Öyle ki Rus hükûmeti, ABD merkezli olan dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı yasaklamak için çeşitli girişimlerde bulunuyordu. Meta ise buna şiddetle karşı çıkmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde ise konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rus hükûmeti, WhatsApp'ı resmî olarak yasakladığını açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov tarafından duyurulan kararla Ruslar, WhatsApp'ı doğrudan kullanamaz hâle geldiler.

Meta, Rus kanunlarına uymamakla suçlanıyor!

Dmitry Peskov, konuyla ilgili açıklamasında WhatsApp'ın neden yasaklandığına ilişkin de konuştu. Yapılan açıklamaya göre WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, Rusya'da uygulanmakta olan kanunlara uymuyordu. Burada detaylı bir bilgi yok ancak Rusya, zaten uzun zamandır Meta'yı köşeye sıkıştırmaya çalışıyordu. Yasal zemin sağlandıktan sonra harekete geçilmiş diyebiliriz.

Dün neler yaşanmıştı?

Peki Ruslar şimdi ne yapacak? Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, bu soruya da yanıt verdi. Rus hükûmeti tarafından desteklenen Max isimli uygulamayı işaret eden yetkili, WhatsApp'a çok güçlü bir alternatif olduğunu söyledi. Meta'nın açıklamasında ise 100 milyondan fazla kullanıcının özel ve güvenli iletişimden izole edildiği ifade edildi. Meta'ya göre Rusya, Max uygulaması ile vatandaşını izleyecek...