Rusya'yı Çepeçevre Sardı: Yapay Zekâ ile Ölen Askerlerin Yakınlarına Veda Videoları Yapılıyor

Yapay zekânın birçok farklı kullanım senaryosuna şahit olduk ama Rusya'daki bu kullanım, kimileri için savaşta bambaşka bir gelir kapısını aralamış durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Rusya’da yapay zekâ, savaşta ölen askerlerin dijital versiyonlarını canlandırarak yakınlarına “son bir veda” imkânı veriyor. Düğün fotoğrafları ve birkaç üniforma karesiyle oluşturulan bu videolarda, askerler göğe doğru yürürken sevdiklerine el sallıyor. Yaklaşık 30 dolarlık bir ücretle hazırlanan bu 60 saniyelik videolar, Rus sosyal medyasında hızla yayılmaya başlamış durumda.

Tabii iş bu kadar hassas duygular olduğunda herkeste uyandırdığı etki başka. Ukraynalılar, bu videoları savaşın yüceltilmesi olarak görüp sert tepki gösterirken, Rusya’daki birçok dul ve anne için bu görüntüler yas sürecinde bir tür terapiye dönüşmüş durumda. Bazıları için bu videolar, kendi tabirleriyle cenazesi dahi yapılamayan askerlerin ardından söylenememiş sözlerin tamamlayıcısı niteliğinde.

Rusya'nın yeni trendi hem tepki hem ilgi görüyor

2

“Final Meeting” (Son Görüşme) adını taşıyan proje, Rus sosyal medya platformu VKontakte’de binlerce takipçiye ulaşmış durumda. Projenin yaratıcısı Anna Korableva, başlangıçta insanları çocukluk fotoğraflarıyla buluşturmak için yapay zekâ kullanıyordu ancak savaşta kaybedilen askerlerin eşleri ve annelerinden gelen yoğun taleplerle proje bambaşka bir boyut kazandı. Korableva, her biri iki gün süren videoları hazırlarken hem acı dolu hikâyeleri dinlediğini hem de eleştiri yağmuruna tutulduğunu söylüyor.

Korableva’ya göre bu çalışmalar, insanlara hayatın kıymetini de hatırlatıyor. “İnsanlar sevdiklerine yeterince sarılmadıklarını, ‘Seni seviyorum’ bile demediklerini fark ediyorlar.”

Günümüzde ülkemizde bile kimi bu videoları ürkütücü bulsa da birçoğu için yapay zekânın sunduğu bu sanal vedalar, kaybın yarattığı boşluğu bir nebze dolduruyor. Yine de aradaki çizgi tam olarak keskin değil ve bu konuda sınırları belirleyen bir yasa ve hatta etik çerçevemizde bir çizgi dahi yok. Artık yapay zekâ çağında tüm bunların zamanla oluşmasını bekliyoruz...

