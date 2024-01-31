İnsanların rüyalarını kontrol edebilmelerini sağlayacak bir başlık ürettiğini açıklayan Prophetic, başlık için beta testlerini başlatıyor.

Inception filmi bütün dünyada büyük ilgi uyandırmıştı. O filmde bir ekip, bir kişinin zihnine bir düşünce yerleştirmek için rüyalara giriyordu. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran bir başlık, başkalarının rüyalarını olmasa da kendi rüyalarımızı kontrol edebilmemizi sağlayacağını iddia ediyor. Prophetic tarafından üretilen Halo adlı başlık için beta testleri başladı.

Prophetic, 2000 dolarlık başlık için beta kayıtlarını başlattığını açıkladı. Bu başlığın "lusid rüyaları başlatabildiği ve dengelediği" ifade edildi. 2000 dolarlık bu başlığın rüyaları kontrol etmesini sağlayan şey ise Morpheus-I adlı yapay zekâ aracı. Yazılı metinler yerine ultrasonik ses hologramlarıyla çalışan bu cihaz, derin uykuda REM aşamasına geçildiğinde beyne çeşitli sinyaller göndererek lusid rüyaları tetikliyor. Bunun için de başlığı kafamıza takmamız ve beynimizin ilgili kısımlarını harekete geçirmesini beklememiz gerekiyor. Başlık bu işlemi otonom olarak gerçekleştiriyor.

Beta testler başlıyor

Şu ana kadar 400'den fazla kişi Halo için beta testlere katılma başvurusunda bulundu. Öte yandan Prophetic, şu ana kadar başlığın insanlar üzerinde denenip denenmediği, denendiyse nasıl sonuçlar alındığı konusunda bir açıklama yapmış değil. Öte yandan rüyaları kontrol etmeyi sağlayacağını iddia eden Neuroon Open, Aurora Dreamband ve InstaDreamer gibi projeler de bir yandan devam ediyor.

Prophetic, bu başlık sayesinde insanların kendi bilinç altlarını keşfedebileceklerini söylüyor. Şirket, daha önce yaptığı bir açıklamada ise bu başlıklar sayesinde insanların uykuda da çalışabileceklerini savunmuştu.