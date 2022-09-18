Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giyen Ryan Babel, sosyal medya hesabından Türkiye'deki iPhone fiyatları hakkında yakındı. Babel, kendi ülkesi Hollanda ve Türkiye'deki iPhone fiyatlarını karşılaştırdı.

İtalya'ya gidip iPhone almak bile Türkiye'de almaktan daha ucuz:

Apple, 8 Eylül günü tanıttığı yeni iPhone 14 serisini geçtiğimiz gün ön siparişe açtı. 23 Eylül’de satışların ve teslimatların başlayacağı yeni telefonlar, sadece Pro modellerinde hatırı sayılı yeniliklere yer verdi. Öte yandan yeni seri, ülkemize de artık alıştığımız bir ‘yenilikle’ geldi.

Apple Türkiye, iPhone 14’ün tanıtım etkinliğiyle birlikte tüm iPhone modellerine zam yaptı. iPhone 14 serisi ise 30.999 TL’lik başlangıç fiyatına sahip oldu. En pahalı iPhone modeli neredeyse 60 bin TL’ye dayanırken, bu durum elbette pek çok vatandaşın tepkisini topladı. Öte yandan iPhone 14 fiyatlarına bir tepki, daha önce Beşiktaş ve Galatasaray’da forma giyen Ryan Babel’den de geldi.

Futbolcu Babel'in isyanı:

Günümüzde Eyüpspor forması giyen Ryan Babel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’deki iPhone 14 pahalılığını kendi ülkesiyle kıyasladı. Babel, “Bu arada, Hollanda'da 1400€'ya mal olan aynı iPhone için Türkiye'de 2400€ ödüyorsunuz.” ifadelerini kullandı. Babel’in bahsettiği model, en yüksek iPhone 14 modeli bile değildi. Bu model, 128 GB depolamaya sahip iPhone 14 Pro Max idi.

Türkiye, iPhone 14’ün en pahalıya satıldığı ülke olmuştu: