Yazarların ve oyuncuların grevlerine son vermelerinin ardından film çekimlerine yeniden hız verildi. Ryan Reynolds, Deadpool 3'ün ne zaman çıkacağını açıkladı.

Son dönemde Marvel için neredeyse her şey tepetaklak gidiyor olsa da çenesi düşük anti-kahramanımız Deadpool, yeni filmi ile heyecan yaratmaya devam ediyor. Hollywood'daki grevin tamamen sona ermesi ile birlikte serinin üçüncü filmi için geri sayım kaldığı yerden devam ediyor.

Deadpool 3 filminin çekimleri, grev öncesinde yarı yarıya tamamlanmıştı. Eylemlerin sona ermesinin ardından çekimlerin önümüzdeki hafta yeniden başlaması bekleniyor. Henüz Disney, Marvel ya da Deadpool 3 ekibi bir açıklama yapmamış olsa da yapımın çekimlerine en kısa sürede devam edileceği ifade ediliyor.

Gelecek yaz Deadpool geri dönecek!

Deadpool 3, aslında kendi filminden de fazlasını barındıracak. Zira hem Hugh Jackman, sarı kostümlü Wolverine olarak bu filmde yer alacak, hem de Deadpool 3 ile birlikte karakterimiz artık ana Marvel Sinematik Evreni'nde yer almaya başlayacak. Deadpool'un bu geçişi ile birlikte mutantların önemli bir kısmı da Marvel evreninde karşımıza çıkmaya başlayabilir.

Gelen haberlere göre Ryan Reynolds, Deadpool 3'ün bu yaz vizyona gireceğini açıkladı. Daha önce kesin bir tarih verilmeyen Deadpool 3 filmi için önce 2024 Eylül denmiş, grev öncesinde bu tarih 4 Mayıs'a çekilmişti. Ryan Reynolds ise yaptığı açıklama ile birlikte filmi gelecek yaz göreceğimizi kesinleştirmiş oldu.

Deadpool 3 ile birlikte serinin de son noktası koyulacak ve Deadpool, ana Marvel Sinematik Evreni'ne geçecek.