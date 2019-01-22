Geçtiğimiz günlerde yazarların X-Force filminin Deadpool 3'ten önce geleceğini açıklamasından sonra şimdi de Ryan Reynolds, üçüncü solo film ile ilgili beklentileri bir miktar aşağı çekti.

Deadpool’un ilk filmi, gerek hikayesi, gerek oyunculukları, gerekse senaryosu ile sinema salonlarını adeta yıkıp geçti. İlk filmin dünya çapında beğenilmesi ile birlikte ikinci film için geri sayılmaya başlandı ve Deadpool 2, geçtiğimiz yıl vizyona girdi. 2. film, beklentinin yüksek olması nedeni ile ilk film kadar vurucu değildi ancak oyunculuk, senaryo ve yeni karakterlerle gişede çok ciddi bir başarı elde etti.

2. film vizyona girdiğinden bu yana Deadpool 3 ve X-Force filmleri hakkında söylentiler dolaşıyor. Deadpool karakterini canlandıran Ryan Reynolds, Deadpool karakteri hakkındaki görüşlerini ve gelecek filmlerden beklentisini açıkladı. Deadpool 3 için çalışmaların zaten başlamış olduğunu bildiren Reynolds, yeni filmin öncekilerden farklı olacağını dile getirdi.

Reynolds, üçüncü bir Deadpool solo filmi için beklentileri düşürmek istiyor. Ona göre Deadpool, X-Force ekibinin bir üyesi ve bu nedenle bir sonraki film bir solo filmden ziyade X-Force ekibinin dahil olacağı bir topluluk filmi olacak. Ayrıca yazar Rhett Rheese, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile oluşturdukları kronolojide X-Force filminin Deadpool 3’ten önce geleceğini, tam olarak Iron Man 1, Iron Man 2, Avengers, Iron Man 3 sıralamasına benzer şekilde olacağını dile getirmişti.