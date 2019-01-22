  • Marvel, Hayranının Son İsteğini Gerçekleştirecek

Marvel, Ölümcül Bir Hastalığa Sahip Hayranına Avengers: Endgame’i İzletecek

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Marvel, ölümcül hastalığı bulunan ve çok az ömrü kalmış bir adamın son isteğini yerine getirerek, adamın Avengers: Endgame’i izlemesini sağlayacak.

Avengers hayranları toplandılar mı toplanıyorlar. Alexander isimli 33 yaşındaki Avustralyalı, Fanconi anemisi denen çok nadir bir hastalıkla mücadele ediyor. Ayrıca vücudunda yayılan bir kanser var ve maalesef nisan ayını bile görebileceği şüpheli durumda.

Alexander durumunu anlatan bir gönderiyi 5 Ocak’ta Reddit’teki Marvel Subredditine yazdı. Gönderisinin başlığı ise “Nisandan Önce Ölmek: Benim Son Oyunum” idi.

“Karaciğer kanseri, ağız kanseri, kemik iliği yetmezliği. Muhtemelen nisandan önce öleceğim. Daha önce insanlara erken gösterimler yapıldığını duymuştum.” yazan Alexander şöyle devam etti, “Ben bir çocuk ya da özellikle trajik hikayesi olan birisi değil. Sıradan biriyim. 33 yaşındayım. Kız kardeşimi üç yıl önce, bende de ortaya çıkan aynı nadir hastalığa kurban verdim. Geride yıkılmış bir kız arkadaş ve barınaktan alınma bir tazı bırakacağım.

Tavsiyesi olan?”
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Marvel takipçilerinin bu gönderiye olan tepkisi ise inanılmaz oldu. Alexander için başlattıkları etiket #Avengers4Alexander Twitter’da hızla yayıldı. Yönetmenler Anthony ve Joe Russo ile Reddit hesapları üzerinden iletişime geçildi ve son olarak da filmin yıldızlarından Chris Hemsworth olaya dahil oldu.

Alexander, “Ayrıca, Avustralya küçük bir yer olduğu için tanıdığım biri, Chris Hemsworth ile kanka olan birini tanıyormuş. Sanıyorum o gece benim adıma onu aradılar.” diyor.
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Daha sonra birkaç kişinin kendisine “Disney/Marvel seninle iletişim kuracak.” diye garanti verdiğini söyleyen Alexander, Disney’den gelen email’i okuduğunda gözyaşlarına boğulduğunu ve bunun tek isteği olduğunu söyledi. Disney ve Alexander en uygun alternatifi bulmaya çalışıyor.
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Kaynak : https://www.cnet.com/news/marvel-to-show-avengers-endgame-early-to-man-with-terminal-illness/
Etiketler: marvel, disney, avengers: endgame, chris hemsworth
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