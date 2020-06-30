Sabrent, En Yüksek Kapasiteli Harici SSD'sini Satışa Sundu

Genel olarak depolama cihazları ve bilgisayar parçaları üreten ABD'li şirket Sabrent, 8 TB'lık hafızasıyla dünyanın en yüksek alan kapasitesine sahip olan yeni harici SSD'sini tanıttı. Rocket XTRM-Q 8TB olarak adlandırılan bu modelin teknik özelliklerine gelin yakından bir göz atalım.

Bilgisayar depolama alanı çözümlerinde, son yıllarda isminden bahsettirmeyi başaran ve marka olarak güçlenmeye devam eden Sabrent, yeni 8 TB'lık harici SSD'sini tanıttı. 8 TB'lık depolama alanıyla bu SSD, dünyanın en yüksek kapasiteye sahip harici SSD'si olarak geçiyor. Önce 4TB'lık M.2 harici SSD'sini tanıtan Sabrent, bu modelini bir adım ileriye taşıyarak şimdi de 8 TB'lık bir modelle karşımıza çıkıyor.

Yeni Sabrent Rocket XTRM-Q 8TB gücünü Thunderbolt 3 veya herhangi bir USB portundan alabiliyor. Rocket XTRM-Q 8TB Thunderbolt 3 portunda çalıştırıldığında saniyede 2,7 GB'lık aşırı yüksek bir hızda okuma değeri sunarken, normal USB portuyla çalıştırıldığında saniyede 900 MB'lık bir okuma hızı sunuyor. Harici bir depolama alanı için bu hız değerleri oldukça yüksek olarak kabul ediliyor.

Rocket XTRM-Q serisinin fiyat listesi:

En düşük olarak 500 GB'lık modeli barındıran bu yeni harici SSD depolama serisinde en düşük model 170 dolarlık bir fiyatla satışa sunuluyor. Rocket XTRM-Q SSD serisinin ise tüm modellerinin fiyat listesi şu şekilde:

Sabrent Rocket XTRM-Q - 500 GB: 170 Dolar

170 Dolar Sabrent Rocket XTRM-Q - 1 TB: 220 Dolar

220 Dolar Sabrent Rocket XTRM-Q - 2 TB: 360 Dolar

360 Dolar Sabrent Rocket XTRM-Q - 4 TB: 830 Dolar

830 Dolar Sabrent Rocket XTRM-Q - 8 TB: 1.600 Dolar

Sabrent Rocket XTRM-Q serisi yeni SSD'ler, bağlandıkları Thunderbolt 3 veya USB portlarını otomatik olarak algılayabiliyor ve bağlandıkları porta göre optimizasyon yapabiliyorlar. Ayrıca yeni Sabrent Rocket XTRM-Q SSD'lerin içerisinde kendi kontrol panelleri bulunuyor. Bu panel sayesinde kullanıcılar, harici diskin sıcaklığını ve sağlık durumunu kontrol edebiliyor.

Sabrent Rocket XTRM-Q SSD'lerin 2,7 GB okuma hızı sunan ilk harici disk olmasının yanı sıra, Thunderbolt 3 ve USB 3.2 desteğine sahip olan ilk harici disk olarak karşımıza çıkıyor. Gücünü sadece bağlandığı cihazdan alan Sabrent Rocket XTRM-Q serisi SSD'ler, kullanım için hiçbir üçüncü parti yazılıma da ihtiyaç duymuyor. Yeni Sabrent Rocket XTRM-Q serisi harici diskler şu an Amazon üzerinden satın alınabiliyor.