MediaTek Helio G35 ve Helio G25 Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Mobil işlemci üreticisi MediaTek, bugün iki yeni işlemci duyurdu. MediaTek’in yeni Helio G35 ve Helio G25 işlemcileri, düşük bütçeli akıllı telefonlar için iyi bir oyun performansı vadediyor.

MediaTek’in iki işlemcisi de entegre IMG PowerVR GE8320 grafik birimi ve 4G LTE modemi olan sekiz çekirdekli işlemciler olarak karşımıza çıktı. Düşük gecikmeli oyun deneyimi sunacak Helio G35 ve Helio G25, sunduğu performans iyileştirmesinin yanında MediaTek’in önceki nesil işlemcilerine kıyasla kamera performansını iyileştiren bazı özelliklere sahip durumda.

MediaTek, iki yeni işlemcisiyle G serisi işlemcilerini bütçe dostu akıllı telefonlara yönelik talebi karşılamak için rekabetçi fiyata sahip işlemcilerle genişlettiğini belirtirken, Helio G35 ve Helio G25’in gelişmiş güç verimliliği, fotoğrafçılık ve kesintisiz oyun oynama gibi üstün özellikler sunduğunu açıkladı.

Mobil işlemci üreticisi, işlemcilerinde kullandığı HyperEngine Game teknolojisinin stabil performans sunmak için akıllı kaynak yönetimi sağladığını açıkladı. HyperEngine Game teknolojisi, Wi-Fi ve LTE eşzamanlılığı ile düşük gecikmeli oyun deneyimi sağlıyor.

Helio G35 ve Helio G25, çoklu kamera desteğinin yanında, çift kameralı bokeh fotoğraflar sağlamak için bir donanım derinlik motoruna sahip. Helio G25, 30 fps’de 21 megapiksele kadar tek bir kamerayı desteklerken, Helio G35 25 MP’e kadar tek bir kamerayı destekliyor.

MediaTek Helio G35 teknik özellikleri

Helio G35, maksimum 2.3 GHz frekansa sahip sekiz adet 64-bit ARM Cortex A53 çekirdeğine sahip durumda. IMG PowerVR GE8320 GPU’nun maksimum frekansı ise 680 MHz ve 1080 x 2400 piksele kadar ekran çözünürlüğünü destekliyor. Helio G35, 6 GB’a kadar 1600 MHz’e kadar hem LPDDR3 hem de LPDDR4x RAM’leri destekliyor.

MediaTek’in yeni işlemcilerinin daha geniş özelliklere sahip olan modeli olan Helio G35, her ikisi de 30 fps’ye kadar olan iki 13 MP kamerayı veya tek bir 25 MP kamerayı destekliyor. Helio G35, ayrıca tek kamera/çift kamera bokeh, Yapay Zeka Güzelleştirme, Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) ve Yapay Zeka Akıllı Fotoğraf Albümü gibi özellikler sağlıyor. MediaTek Helio G35, bağlantı tarafında da çift 4G VoLTE desteği, Wi-Fİ 5 (b/g/n/ac), GPS, Glonass, Bluetooth 5 ve FM radyo desteği ile birlikte geliyor.

MediaTek Helio G25 teknik özellikleri

MediaTek Helio G25, maksimum 2.0 GHz frekansa sahip sekiz adet 64-bit ARM Cortex A53 çekirdeği üzerinde taşıyor. IMG PowerVR GE8320 GPU, maksimum 720 x 1600 piksel ekran çözünürlüğünü destekliyor. Helio G35’le aynı RAM desteğine sahip olan Helio G25, kamera tarafında da ayrı ayrı 13 MP ve 8 MP kamera sensörünü desteklemenin yanında tek başına 21 MP kamera sensörünü de destekliyor.