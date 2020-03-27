Saç Dökülmesini Tersine Çevirecek Bir Teknik Geliştirildi

Saç dökülmesi ve kellik, dünyadaki milyonlarca erkeğin muzdarip olduğu bir problem. Son yıllarda bu sorunla başa çıkmak için pek çok yöntem geliştirildi. Şimdi ise Japon bilim insanları, hastanın kendi saç hücrelerini doğrudan kafa derisine naklederek, saç dökülmesini tersine çevirecek bir teknik geliştirdi.

Ryoji Tsuboi liderliğindeki Tokyo Tıp Üniversitesi Hastanesi'nden bir dermatolog ekibi, hastanın kendi saç hücrelerini doğrudan kafa derisine naklederek saç dökülmesini tersine çevirecek yeni bir yöntem keşfetti.

Ekip, tekniği 33-64 yaş arası 50 erkek ve 15 kadında test etti. Saç ekimi yapılan saç derisi bölgelerinde ortalama yüzde 8 daha fazla saç yoğunluğu tespit eden bilim insanları, dünyadaki milyonlarca insanın muzdarip olduğu saç dökülmesi sorununa yeni ve etkili bir çözüm yolu sunmuş gibi görünüyor.

Japon Asahi Shimbun gazetesine konuşan Tsuboi, “Çalışmamızın sonuçları çok cesaret vericiydi. Üzerinde çalıştığımız araştırmanın, saç dökülmesi için yeni bir tedavi geliştirmeye yardımcı olabileceğini kanıtladık” ifadelerini kullandı.

Ekip, bir yıl boyunca devam eden testler kapsamında deneklerin kafasının arkasındaki saç köklerinden küçük dermal kılıf hücreleri örnekleri aldı. Hücreler tedavi edildi ve bir laboratuarda büyütüldü. Daha sonra ise kafa derisinin üstüne enjekte edildi. Denekleri her ay düzenli olarak gözlemleyen ekip, en aktif yeni saç büyümesinin 6 ila 9 aylık süre zarfında gerçekleştiğini tespit etti.

Japon bilim insanlarının buldukları yöntem, yaşlı kişilerde daha etkili oldu. Ayrıca kafa derisine nakledilen hücre miktarının artırılmasının, saç büyümesini artırmadığı da gözlemlendi. Ekibe göre bu durum, bağışıklık sistemi ve hücrelerinin aktive edilmesini önleyebilecek ‘hücre döküntüsü’ de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor olabilir.

İngiliz Dermatologlar Birliği'ne göre, 50 yaşın üzerindeki erkeklerin en az yarısı, yaşlanma süreci boyunca saçlarının bir kısmını kaybedecek. Ortalama olarak insanların günde 50 ila 100 tel saç döktüğünü belirten araştırmacılar, saçları topaklar halinde dökülen, kafa derisi kaşınan veya yanan kişilerin ise en kısa sürede doktorlarına danışmanlarını tavsiye ediyor.