Saçma Domain'lerin Fiyatlarını Tahmin Etme Üzerine Kurulu Tarayıcı Oyunu

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İnternet sitesi alan adları, ya da domain'ler, internet ilk çıktığından beri gözden düşmüyorlar. Hatta öyle ki, bazı domainlerin fiyatları yüz binlerce dolara ulaşabiliyor. Peki bu fiyatları bir oyuna dönüştürmek isteseydiniz nasıl yapardınız?

İnternette çok saçma şeylerle karşılaşabiliyoruz; bunlardan biri de alan adları. Tamamen dalga geçme amaçlı alınan isimlerin fiyatı, bir süre sonra çoğunluk tarafından benimsenince artabiliyor. Tasarımcı Martin O'Leary de bu konu hakkındaki bir tweet'ten esinlenerek çok basit bir oyun yapmaya karar vermiş.

Karşınıza çıkan iki alan adından hangisinin daha yüksek fiyata sahip olduğunu tahmin etmekten başka hiçbir şey yapmanızın gerekmediği bu oyun, ilginç bir şekilde oldukça eğlenceli. astronout.com gibi bazı isimlerin değerinin çok yüksek olduğu anlaşılabilirken pinbiography.com adının neden 20 bin dolara satıldığını anlamakta güçlük çekiyoruz.
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İlk bakışta mantıklı gibi gözükse de düşününce gereksiz saçma olan domainler de elbette bulunuyor. Örneğin soccersoccer.com adının futbolla ilişkili olduğu bariz olsa da 89.700 dolar tutacak kadar güzel göründüğü de söyleyemeyiz.

Tuhaf bir şekilde bağımlılık yapan bu tahmin oyununa, şu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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Kaynak : https://www.pcgamer.com/guess-the-prices-of-website-names-in-this-hilarious-browser-game/
Etiketler: Domain
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