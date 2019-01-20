Google, yeni projesiyle birlikte evimizde kullandığımız eşyaları tanıyıp onlarla etkileşime geçebilecek bir proje üzerine çalışıyor.

Evimizdeki tüm nesnelerin birbiriyle iletişim halinde olması en büyük hayallerimizden. Kağıt üzerinde bu durum fazlasıyla pratik görünse de aslında pek de pratik değil.

Bir yandan bu durum, akıllı olmayan eşyalarımızı daha pahalı olan sensörlü akıllı eşyalarla değiştirmemiz anlamına geliyor. Bu cihazlar beraberinde güvenlik endişelerini ve gizlilik sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Bu durumun çözümü yakın zamanda bizlerle olabilir. Google’ın Soli projesi sayesinde herhangi bir cihaz bir anda akıllı bir eşyaya dönüşebilecek.

Küçük bir radar sayesinde bir kum saatinin içerisindeki kum taneciklerini sayabilecek ve bir top kağıttaki kağıt sayısını öğrenebileceksiniz.

Ofis ortamlarında büyük bir potansiyele sahip olan teknoloji aynı zamanda ev ortamlarında da kullanılabilecek.

Ev ortamlarında kullanılabilmesi ihtimalleri mevcut olsa da St Andrews Üniversitesi, İnsan Bilgisayar İlişkileri Başkanı Profesör Aaron Quigley “Evdeki her unsura bir çeşit bilgisayar eklemek şu an için en güvenli yöntem olmayabilir. Evdeki eşyaların hepsini tanıyıp algılayabilen bir ya da iki adet cihazın evlerde bulunması daha uygun bir yaklaşım olacaktır” açıklamalarında bulundu.

Radar tabanlı teknoloji sayesinde evimizdeki eşyalar ekstra bir bilgisayara ihtiyaç duymadan akıllı hale gelebilir. Aynı zamanda bu teknolojiyle birlikte evinizdeki nesnelerle etkileşim kurabilir ve gerisini bilgisayarınıza bırakabilirsiniz.

Teknolojinin kullanılışının gösterildiği videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.