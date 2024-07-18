Katlanabilir akıllı telefonlar artık beş yıl önceki geleceğin konsept telefonları değil, olgunlaşan bir alternatif form faktörü olarak hızla popülerlik kazanıyorlar. Peki, katlanabilir telefonlar neden bu kadar özel?

Katlanabilir telefonların sunduğu özellikler ve avantajlar, standart akıllı telefonların sunamayacağı türden.

Özellikle son zamanlarda katlanabilir telefon üretiminin arttığını düşünürsek özelliklere göz atmanızda fayda var.

İlk önce Flip ve Fold telefonların farkını anlamakta fayda var:

Katlanabilir telefonlar, içe doğru katlanabilen büyük bir iç ekranla tanımlanır. Bu tasarım, phablet boyutundaki cihazın normal bir telefon boyutlarına yaklaşmasını sağlar. Örneğin Samsung Galaxy Z Fold 6 gibi katlanabilir telefonlar, cihaz açılmadığında ana ekran olarak işlev gören büyük bir dış ekrana da sahiptir.

Flip telefonlar da katlanabilir bir ekrana sahiptir ancak ana ekran, içe doğru katlanabilen normal boyutlarda bir paneldir. Katlanabilir telefonlardaki sol-sağ yönünde katlanan dikey kıvrımın aksine flip telefonlar yukarıdan aşağıya katlanan yatay bir kıvrıma sahiptir.

Evet, Samsung Galaxy Z Flip 5 gibi çoğu flip telefonda küçük bir ikincil ekran da bulunur. Ancak bu ekran, sadece hızlı işler yapmak için yeterince büyüktür.

Ekran bölme moduna sahiptir ve aynı anda yan yana iki uygulamayı çalıştırmanıza olanak tanıyor.

Telefon üzerinde çoklu görev yeteneklerini zorlarken aynı anda birden fazla uygulama kullanmayı veya çeşitli görevleri gerçekleştirmeyi kolaylaştırıyor.

Özellik, bir yandan bir video izlerken diğer yandan e-posta yanıtlamayı veya sosyal medyada gezinmeyi mümkün kılıyor.

Örneğin bir yandan iş toplantınızın notlarını alırken diğer yandan internetten gerekli bilgileri araştırabilirsiniz.

Normal telefonlara göre çok daha taşınabilir hâle geliyor.

Özellikle büyük ekranlı telefonlar bilir ki asla cebinize hatta bazen çantanıza bile sığmaz. Hep sıkış tıkış bir yere sığdırmaya çalışırsınız veya elinizde taşırsınız.

Ancak katlanabilir telefonlar katlanabildikleri için cebinizde veya çantanızda çok daha az yer kaplarlar. Daha fazla ekran alanına ihtiyaç duyduğunuzda, sadece açmanız yeterli.

Cihazın kısmen katlanmasına, çadır gibi dik durmasına veya belirli bir açıda yerleştirilmesine olanak tanıyan özel bir esneklik moduna sahiptir.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G ve Galaxy Z Fold4 gibi bazı katlanabilir telefonlar, eller serbest video görüşmeleri, zaman ayarlı fotoğrafçılık veya videolar için harikadır.

Özellikle selfie ve video çekmeyi seven biriyseniz yere yatmaya, farklı açılar için garip pozisyonlara girmenize gerek yok çünkü katlanabilir telefonların esnekliği, bu ihtiyacınızı karşılıyor.

Uygulama sürekliliği sunarak katlanmış ve açılmış durumlar arasında uygulamanın işlevselliğini kesintiye uğratmadan geçiş yapmanıza olanak tanıyor.

Örneğin daha küçük katlanmış ekranda bir oyun oynuyorsanız, cihazı açabilir ve uygulama yeniden başlamadan daha büyük ekrana sorunsuzca geçiş yapabilirsiniz.

Benzer şekilde katlanmış durumda bir elektronik tablo üzerinde çalışıyorsanız, telefonu açarak daha fazla ekran alanından yararlanabilir ve kesinti yaşamadan çalışmaya devam edebilirsiniz.

Katlanabilir telefonlardaki izleme deneyimi eşsizdir.

Samsung Galaxy Z Fold 6 ve 5 gibi modeller, geniş ekranlarıyla video izleme, oyun oynama ve multitasking gibi aktiviteleri daha keyifli hâle getirir.

Ekranın katlanabilme özelliği, gerektiğinde büyük bir ekran gerektiğinde ise kompakt bir cihaz olarak kullanılabilmesini sağlar. Örneğin, bir video izlerken veya bir oyun oynarken geniş ekranın tadını çıkarabilir, ardından cihazı katlayarak taşınabilir hâle getirebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: