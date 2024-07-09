Kuzey Kore'nin akıllı telefon piyasası, dünyadan oldukça farklı ve bir o kadar da ilginç. İşte biz de bunlardan biri olan Arirang 151'in özelliklerini inceleyeceğiz.

Kuzey Kore, uzun yıllardır kendi izole dünyasında yaşayan bir ülke. Hatta öyle ki kimse içeride hangi teknolojik aletlerin ne kadar gelişmiş olduğunu henüz bilmiyor.

Ancak bilinen bir şey var ki Arirang 151'in sadece belirli kişilere sunulan bir telefon olduğu. Haydi gelin özelliklerine beraber bakalım.

Arirang 151, Kuzey Kore'de satılan ender akıllı telefonlardan biri.

Kuzey Kore, her ne kadar dünyadan izole olsa da kendi akıllı telefon pazarını yaratmayı başarmış. Ancak bu telefonlar, dış dünyada alışık olduğumuzdan oldukça farklı.

Mesela Arirang 151 gibi telefonlar, sadece Kuzey Kore içinde kullanılabiliyor ve internet erişimi sağlamak yerine sadece devlet onaylı internete bağlanabiliyor.

Kuzey Kore'nin ilk büyük mobil ağını 2008 yılında kurduğunu düşündüğümüzde, akıllı telefonların bu ülkede ne kadar yeni olduğunu daha iyi anlıyoruz. Arirang 151, 2014 yılında piyasaya sürülen ilk Kuzey Kore akıllı telefonu AS1201'in izinden gidiyor.

Arirang 151, yazılım açısından da oldukça ilginç özelliklere sahip.

Telefon, Angry Birds'ün beş farklı versiyonunu, Candy Crush'ın bir kopyasını, Super Mario Galaxy'nin emülatörünü ve böcekleri kovmak için yüksek frekansta ses çıkaran bir uygulamayı barındırıyor.

Ancak bu telefonlarda yeni uygulamalar indirmenin bir yolu yok. İnternete erişim olmadığı için yeni uygulamalar ancak fiziksel mağazalardan temin edilebiliyor. Evet, doğru okudunuz! Uygulama mağazası kelimesi, burada fiziksel bir anlam taşıyor!

Arirang 151'in yazılımları arasında güvenliği sağlayan ve kullanıcıyı gözetleyen birçok uygulama da bulunuyor.

Her dosya, Kuzey Kore hükûmeti tarafından onaylanmış bir imza taşımazsa açılmıyor ve otomatik olarak siliniyor. Ayrıca Red Flag adı verilen bir program, her uygulama açıldığında ekran görüntüsü alarak bu görüntüleri sadece hükûmetin erişebileceği bir klasöre kaydediyor.

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