Sadece Kılıf-Örtü Koyarak Aracınızın Koltuklarını Korumak İsterken Büyük Bir Güvenlik Hatası Yapıyor Olabilirsiniz!

Birçok insan gözü gibi baktığı aracın içi yıpranmasın diye koltuklara kılıf örtüyor. Ancak bu kılıflar, büyük bir güvenlik riski de beraberinde getiriyor.

Koltuk döşemeleri yıpranmasın, yiyecek ve içecek dökülmesin, ilk günkü gibi temiz kalsın düşüncesiyle yapılan bu masum hamle, aslında otomobil güvenliğinin en önemli unsurlarından birini devre dışı bırakıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yalnızca bir koltuk kılıfı, sizce araca ne gibi bir zarar verebilir?

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Koltukların içinde yalnızca sünger bulunmuyor.

Artık yeni çıkan otomobillerin birçoğunda koltukların yan kısmına entegre edilmiş bir hava yastığı bulunuyor. Bu hava yastıklarının amacı, olası bir yandan çarpma anında saniyeler içinde patlayarak sürücü ve yolcuları korumak.

Bu hayati güvenlik sistemi sebebiyle birçok otomobil üreticisi, hava yastıklarının güvenle dışarı çıkabilmesi için kılıf ve örtü kullanılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Hava yastığının açılmamasına sebep olabilir.

Bu hava yastıkları, normal şartlarda koltukların yan taraflarından rahatça çıkabilecek şekilde tasarlanıyor. Ancak bu örtü ve kılıflar, bölgeyi kapatıyor. Hava yastığı, kaza anında tetiklense bile sert kumaşı ve dikiş direncinden dolayı zamanında açılamıyor; açılsa da yanlış yöne patlayabiliyor.

Bu durum, güvenlik sisteminin görevini yerine getirememesine ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

"Airbag Uyumlu" kılıflar da zararlı mı?

Yan hava yastığı bulunan her otomobilde kesinlikle koltuk kılıfı kullanılamaz demek elbette doğru bir ifade olmaz. Üstelik bazı üreticiler, kılıf ambalajlarının üzerine “airbag uyumlu” ibaresi koyuyor ve bunun için özel dikişler kullanıyor.

Ancak bu kılıfları kullanmak için de bu örtülerin gerçek bir güvenlik testinden geçmiş olması gerekiyor.

Bunun yanında koltuktaki kılıf ve minderlerin kayma yaparak emniyet kemerinin dengesini ve sürücünün oturuş pozisyonunu bozabileceğini atlamayalım.

Tek sebep güvenlik değil.

Kulağa biraz garip gelebilir ama koltuk kılıflarının bir diğer dezavantajı da koltuk döşemesini zamanla yıpratmaları.

“Biz zaten koltuklar yıpranmasın, kirlenmesin diye örtmüyor muyuz?” diye düşünebilirsiniz. Ancak koltuk kılıfları, her zaman beklenen işlevi yerine getirmiyor.

Zamanla kılıf ve koltuk arasına giren toz ve küçük parçacıklar, koltuğa oturdukça kumaşın sürtünmesine ve döşemenin aşınmasına neden olabiliyor. Üstelik kılıfın altında kalan toz ve kirleri de görmek mümkün olmadığından döşemenin daha hızlı yıpranmasına yol açabiliyor.

Özetle; sırf koltukların yıpranmasını önlemek için koltuklarında kılıf ve örtü kullanmak, güvenlik sistemini engellemeye değecek bir hamle mi tartışılır.