Sadettin Saran: Süper Lig'in Yayın Haklarını Almak İstiyoruz

Ünlü iş insanı Sadettin Saran, Spor Toto Süper Lig'in yayın haklarını alma niyeti içinde olduklarını açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Saran, karar vermeden önce şartnameye bakacaklarını dile getirdi.

Türk futbolunun en çok tartışılan konularından “yayıncı kuruluş” meselesi ile ilgili bir açıklama da Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’dan geldi. Katıldığı bir televizyon programında Spor Toto Süper Lig’in yayın haklarıyla ilgili konuşan Saran, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Sunucunun “Süper Lig'i almayı düşünüyor musunuz?” şeklindeki sorusuna yanıt veren Sadettin Saran, “Biz hem çekim, hem içerik işinde varız. Türkiye dahil birkaç tane ülkenin futbol çekimlerini de yapıyoruz” ifadelerini kullanarak teknik olarak yayıncılık işinde zaten bulunduklarını belirtti.

Sadettin Saran: (Süper Lig'in yayın haklarını almaya) niyetimiz var

“Bizim dolaylı ve direkt ilgili olduğumuz bir alan bu” diyen Saran, yayın haklarının alınmasıyla ilgili soruya ise “Şartnameyi alacağız, inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Niyetimiz var. Sonuçta iş insanıyız, illa alacağız diye bir şey yok, şartnameye bakacağız” şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in halihazırda yayın haklarına sahip olan BeIN Media Group, 21 Kasım 2016'da gerçekleştirilen ihalede 2017-18 sezonundan itibaren beş sezon boyunca Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için 500 milyon dolar + KDV’lik teklifi ile yayın haklarının sahibi olmuştu.