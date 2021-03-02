beIN Media Group'un Fenerbahçe’ye Açtığı Dava Sonuçlandı

Fenerbahçe’nin, “be FAIR” "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz" ve "Talebimiz adil ve tarafsız yayıncılık" sloganları nedeniyle beIN Media Group tarafından dava edilmişti. Bugün davada karar açıklandı.

Sözcü’den Hayati Arıgan’ın haberine göre; beIN Media Group şirketinin, Fenerbahçe Futbol A.Ş., Fenerbahçe Spor Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğine “markaya tecavüz” istemli açtığı davada karar açıklandı.

beIN Media Group, ihtiyati tedbir koyulması talebine gerekçe olarak; protesto eylemlerinin TV kameraları önünde lig maçlarında gerçekleştirilmesini gösterdi ve bunun açıkça bir saldırı olduğunu dile getirdi. beIN, Fenerbahçe’nin marka hakkına yönelik tecavüz ve haksız rekabet eylemlerinin durdurulmasını istedi.

Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe dinlenmeden karar alınması istendi

beIN Media Group marka hakkına yönelik tecavüz eylemi ve haksız rekabet yaşandığını belirtip kararın Fenerbahçe - Trabzonspor maçından önce alınmasını istedi. “be FAIR” sloganında yer alan be ifadesi beIN Media’nın "be" ifadesiyle benzerlik gösterdiği için marka hakkına tecavüz olarak iddia edildi.

Mahkeme, düşünce özgürlüğü ve ticari itibari dengesine göre karar verdi. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yayıncı kuruluşa karşı protesto eylemi içinde olduğunun anlaşıldığının belirlenmesi ancak anayasanın 26. maddesinde yer alan “düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında" değerlendirilebileceğini belirtti. Ticari itibari dengesi ve düşünce özgürlüğü dengesi gözetilerek yasalara göre karar verildi.

Markaya tecavüz ya da iltibas yok:

beIN’i protesto amaçlı giyilen tişört, eşofman ve reklam panolarında kullanılan, “be FAIR” "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz" ve "Talebimiz adil ve tarafsız yayıncılık" sloganların ticari amaç taşımaması ve ticari herhangi bir fonksiyona hizmet etmemesi nedeniyle markaya tecavüz olmadığına karar verildi.

Ayrıca haksız rekabet için yine sloganları tek tek inceleyen mahkeme, "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz" ve "Talebimiz adil ve tarafsız yayıncılık" sloganlarının beIN Group’a ait markalar ya da kelime yapılarına anlamsal olarak benzemediği için iltibas yaratmadığı kararını verdi. Ancak “be FAIR” sloganı nedeniyle ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verildi. Mahkeme kararı şöyle bildirildi;

“be FAIR” sloganının ise şirketin markalarına ait “be” ile başlaması harflerin ve kelimelerin yazı karakterinin aynı olması, beIN Group’a ait tescilli markaların tescil olduğu rengi ve şekli ile benzer şekilde kullanılması ayrıca “be FAIR” kelimesinin “Adil ol” anlamına geldiği, bu nedenle beIN Group'a yönelik protesto mahiyetinde olduğu, beIN markalarına da benzerlik teşkil etmesi ve halkın gözünde olumsuz bir çağrışım yaratabileceği ihtimali olduğu, bu ihtimalin şirketin ticari itibarının zarar görebileceği ve haksız rekabet hükümlerine aykırılık teşkil edebileceği, bu nedenle davanın etkinliğinin sağlanması açısından, “be FAIR” sloganının kullanılmaması yönünde ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verilmiştir.”