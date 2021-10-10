Safranbolu Bulak Mağarası’nda Gizemli Bir Not Bulundu

Dört kişiden oluşan bir doğa araştırmacıları grubu, Safranbolu'da bulunan ve ülkemizin 4'üncü en büyük mağarası olan Bulak'ta araştırmalar yaptı. Yeraltının güzelliklerini keşfetmek için söz konusu çalışmalara başlayan ekip, mağaranın derinliklerinde duvara yazılmış gizemli bir not buldu.

Ülkemiz, coğrafi konumu ve bu konumun verimliliği sayesinde birçok topluluğa ev, birçok olaya da sahne olmuş; hem tarihi hem de doğal güzellik açısından oldukça zengin bir yer. Safranbolu’daki mağarada bulunanlar da bu tarihi ve doğal zenginliği bir kez daha hatırlamamıza yardımcı olacak cinsten. Zira göze oldukça hoş gelen doğal güzellikleri keşfetmek için mağara derinliklerine doğru yol alan araştırmacılar, umduklarının yanında gizemli bir not da buldu.

Duvara yazılan söz konusu not, araştırmacıların söylediklerine göre yaptıkları araştırmanın en dikkat çekici noktası oldu. Doğa araştırmacıları Cemil Belder, Cemal Özbek, Ümit Çolakoğlu ve Bahadır Öztürk’ün içinde bulunduğu araştırmayla ortaya çıkan görüntülere gelin birlikte bakalım.

“İkiniz orada mısınız? Biz burada sizi arıyoruz”

Söz konusu araştırma, daha çok tarihi evleriyle tanınan Safranbolu’da bulunan ve ülkemizin en büyük 4’üncü mağarası olan Bulak (Mencilis) Mağarası’nda yapıldı. 4 kişilik araştırma ekibi, burada gerçekleştirdiği çalışmada yeraltının doğal güzelliklerini ve gizemli dünyasını ortaya çıkarmayı hedefledi.

Bunun için de toplamda 10 saat süren bir yolculuk yapıldı. Bu yolculukta yüzeyden yaklaşık 650 metre aşağıda zorlu bir ilerleyiş gerçekleştirildi. İnişler, tırmanmalar, yürüyüşler ve daha niceleri, söz konusu yolculuğu bir nebze zorlaştırmış olsa da aşağılarda bulunan bir not, bunca şeye kesinlikle değdiğini gösterdi.

Notu fotoğraflayıp bir hattata götüren Cemil Belder, notun üzerinde “İkiniz orada mısınız? Biz burada sizi arıyoruz. Feyzi - İzzet” yazdığını öğrendi. 1845 yılından kalma söz konusu not, mağaranın 2 bin 150’nci metresinde, duvara, Arap alfabesiyle yazılmıştı. Belder, notu yazan kişilerin buraya nasıl ulaştığı konusunda şaşkın olduğunu da belirtti.