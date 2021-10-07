ABD'de Porsche'lerle Dolu Bir Araba Mezarlığı Bulundu

Steve Rhodes adlı bir kişi, ABD'de bir dönem hayli popüler olan Porsche 928'lerle dolu bir otomobil mezarlığı keşfetti. Görüntüleri Facebook'ta paylaşılan mezarlık görenleri şaşkına çevirdi.

1978'den 1995'e kadar üretilmiş olan Porsche 928, diğer modeller kadar popüler olmasa da en sevildiği yer Amerika Birleşik Devletleri'ydi; nitekim aynı ülkede bir bir Porsche 928 mezarlığı keşfedildi.

Steve Rhodes adlı bir kişi, paylaştığı Facebook gönderisinde Porsche 928'lerle dolu bir otomobil mezarlığını gözler önüne serdi. Görenleri şaşkına çeviren fotoğraflarda tam 13 adet Porsche 928, kurtarılmayı beklermişçesine öylece yatmakta.

Porsche'lerin sahibi araçlarla ilgilenmese de alan korunuyor:

Fotoğraflardaki Porsche'lerin sahibi, arazi sahibinin bir arkadaşına, araçlarını saklayıp saklayamayacağını sormuş ama o zamandan beri herhangi bir yanıt alamamış. Şahıs, günümüzde tonla paraya mal olabilecek bu araçlarla artık ilgilenmek istemiyor olabilir. İlginçtir ki araçlar satılmıyor da; terk edilmiş bir şekilde bekliyorlar.

Rhodes araçlarla ilgili kötü planlar kuranlara, Porsche'lerin kameralarla izlenen ve korunan bir alanda olduğunu hatırlatıyor. İnternet'te gördüğümüz Porsche 928'lerin fiyatları sadece durumlarına göre değil, motorlarına göre de değişebiliyor. Bu 928 mezarlığında farklı modeller de mevcut durumda, onları da keşfetmeyi size bırakıyoruz.