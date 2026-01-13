Tümü Webekno
Anthropic'ten ChatGPT Health'e Rakip Geldi: Claude for Healthcare

Anthropic, ChatGPT Health'e rakip olacak Claude for Healthcare'i duyurdu. Claude for Healthcare, sağlık odaklı bir yapay zekâ aracı olarak geliyor.

Anthropic'ten ChatGPT Health'e Rakip Geldi: Claude for Healthcare
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son zamanlarda yapay zekânın sağlık alanına da entegre edilmeye başladığını görmüştük. Daha geçen hafta OpenAI, ChatGPT Health ismi verilen yepyeni bir özellik duyurmuştu. Buradan sağlık verileri ChatGPT’ye eklenebiliyor, sohbet botuyla daha kişiselleştirilmş sohbetler gerçekleştirilebiliyordu.

Şimdi ise bir diğer yapay zekâ devai Anthropic’ten bu tarz bir hamle geldi. Şirket, ChatGPT Health’e rakip olacak Claude for Healthcare isimli sağlık hizmetini duyurdu. Bu hizmet, tıpkı ChatGPT Health gibi kullanıcıların telefonlarından, akıllı saatlerinden ve diğer platformlardan sağlık verilerini senkronize etmelerine olanak tanıyacak.

ChatGPT Health’ten daha gelişmiş bir yapı vadediyor

cla

Anthropic’in kademeli olarak piyasaya sürmeye başladığı yeni ürününün ChatGPT Health’ten daha gelişmiş bir yapı vadettiği de belirtilmiş. Öyle ki ChatGPT Health, daha çok hasta odaklı bir sohbet deneyimine sahipti. Claude for Healthcare ise hastalar, sağlık hizmeti sağlayıcıları, ödeme kuruluşları gibi geniş bir kitle tarafından kullanılabilen sağlık odaklı bir yapay zekâ aracı olacak.

Açıklamalara göre yapay zekâ, araştırma süreçlerini hızlandırabilecek, ödeme yapanlar ile sağlayıcılar için rapor oluşturmayı kolaylaştırabilecek platformlara ve veritabanlarına erişim sağlayabilecek "bağlantı noktaları" isimli özellikler yer alacak. İnceleme ve onay süreçlerini de hızlandıracak. Örneğin ABD’de bir doktorun bir ilacın veya tedavinin sigorta tarafından karşılanıp karşılanmayacağını görmek için sigorta şirketine ek bilgi sunmak zorunda. İşte burada Claude for Healthcare devreye girip süreci hızlandırabilecek.

Doktorlar için belgelerle uğraşmak uzmanlık eğitimlerini ve deneyimlerini gerektiren bir şeyden ziyade, daha çok idari bir görevler. Bu yüzden de onları otomatikleştirmek oldukça mantıklı bir hareket. Hasta tarafında tam olarak nasıl performans vereceğini bilmiyoruz. Yapay zekâ modellerinin halüsinasyon görmesi nedeniyle tıbbi tavsiye vermesi tartışmalı bir konu. Muhtemelen tam tıbbi tavsiyeler vermek yerine daha çok sağlık verilerinin entegre edilebileceği, gerektiğinde uzmanlara başvurmasını söyleyen bir hizmet olacak.

OpenAI Yeni Hizmeti ChatGPT Health'ı Tanıttı: Tüm Sağlık Soruları Artık Buradan Sorulacak! OpenAI Yeni Hizmeti ChatGPT Health'ı Tanıttı: Tüm Sağlık Soruları Artık Buradan Sorulacak!
Yapay Zeka

