Sahibinden.com, saatlerdir hizmet veremiyordu. Şirket, gerekli çalışmaların tamamlandığını ve platformun normale döndüğünü açıkladı.

Bugün Türkiye'nin en büyük ilan platformu Sahibinden'e erişim sorunları yaşanmıştı. Konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, teknik aksaklık yaşandığı ifade edilmişti.

Şirket, şimdi ise yepyeni bir açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada Sahibinden'in normale dönerek tekrar erişime açıldığı duyuruldu.

GÜNCELLEME: Alan adı hizmeti sağlayan firma ile teknik çalışmalar tamamlandı, Sahibinden normale döndü

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"Alan adı hizmetini sağlayan firma gerekli teknik çalışmaları tamamlamış ve platformumuza erişim normale dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Neler olmuştu?

"İddialar asılsız"

Gün içinde sosyal medya hesaplarından, anlam veremediğimiz iddialar gündeme gelmişti. Söz konusu iddialara göre Sahibinden, alan adı ücretini ödememiş, yabancı bir firma da sahibinden.com alan adını satın almıştı. Tabii böyle bir iddianın doğru olma olasılığı teknik olarak çok da mümkün değildi ve Sahibinden, söz konusu iddialarla ilgili şu açıklamayı yapmak zorunda kalmıştı:

"Medyada yer alan sahibinden.com alan adının başka bir kişi / firma tarafından satın alınmış olması, alan adının yenilenmemesi haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Alan adı hizmeti aldığımız firma, sorunun en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Sahibinden tarafından yapılan ilk açıklama şöyleydi:

"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle, platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup, konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır."