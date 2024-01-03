Bugün Türkiye'nin en büyük ilan platformu Sahibinden'e erişim sorunları yaşanmıştı. Konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, teknik aksaklık yaşandığı ifade edilmişti.
Şirket, şimdi ise yepyeni bir açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada Sahibinden'in normale dönerek tekrar erişime açıldığı duyuruldu.
GÜNCELLEME: Alan adı hizmeti sağlayan firma ile teknik çalışmalar tamamlandı, Sahibinden normale döndü
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Neler olmuştu?
"İddialar asılsız"
Gün içinde sosyal medya hesaplarından, anlam veremediğimiz iddialar gündeme gelmişti. Söz konusu iddialara göre Sahibinden, alan adı ücretini ödememiş, yabancı bir firma da sahibinden.com alan adını satın almıştı. Tabii böyle bir iddianın doğru olma olasılığı teknik olarak çok da mümkün değildi ve Sahibinden, söz konusu iddialarla ilgili şu açıklamayı yapmak zorunda kalmıştı:
Sahibinden tarafından yapılan ilk açıklama şöyleydi:
Sahibinden'e giren kullanıcılar bu sayfayla karşılaşıyordu: