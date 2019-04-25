Sahibini Öldüren 'Katil' Kuş, Açık Artırmayla Satılacak

Geçtiğimiz hafta yaşanan olayda, dünyanın en tehlikeli kuş türü olarak kabul edilen Cassowary türünde bir kuşun sahibini öldürdüğü ortaya çıkmıştı. O kuş, sahibinin vasiyeti üzerine açık artırmayla satışa çıkarılacak.

Amerika'nın Florida eyaletinde yaşanan olayda, dünyanın en tehlikeli kuş türü olarak bilinen Cassowary, yere düşen sahibine saldırarak yaşlı adamın ölümüne sebep olmuştu. Amerika'da bulunan bir müzayede evi, kuşun açık artırmaya çıkarılacağını duyurdu.

Bu durumun oluşma sebebi ise kuşun ölen sahibi olan Marvin Hajos'un vasiyeti. Hajos'un ölümünün ardından vasiyetinin okunmasıyla birlikte, bu kuşların değerli olduğunu ve sahipsiz kalmamaları için satılmalarını istediği belirlendi. Müzayede evi yetkilileri, kuşlar satılmadan önce detaylı bilgi verileceğini belirtti. Florida eyaletinde bulunan Yaban Hayatı Koruma Komisyonu ise bu hayvanların satılmadan önce, müzayede evinin izninin olması gerektiğini hatırlatarak, "gözümüz üzerinizde" mesajını vermiş oldular.

Müzayede evinden yapılan açıklamalara göre, açık artırma 27 Nisan'da gerçekleşecek.