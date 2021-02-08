Sahra Çölü'nden Kalkan Toz Bulutu, Avrupa'ya Kar Olarak İndi

Bazı Avrupa ülkelerine turuncu renkli kar yağdı. Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden kalkan toz bulutunun Avrupa'da kar olarak yere inmesi, bu ilginç olayın yaşanmasına yol açtı. Etkileyici görüntüler oluşmasına neden olan yağış, kısa süreliğine de panik yarattı.

Avrupa'nın pek çok ülkesi, olağan dışı bir kar yağışına sahne oldu. Sahra Çölü'nde oluşup gökyüzüne çıkan ve bulut haline gelen tozlar, Avrupa ülkelerine kar olarak düştü. Tozun etkisi ile rengi değişen kar, yeryüzünde turuncu bir katman oluşturdu. Bu kar yağışına tanık olanlar, şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Fransa, Andorra, İspanya ve İsviçre'de görülen turuncu kar yağışı, gökyüzünde de benzer bir renk oluşturdu. Yağan kar sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi odağı olurken Fransa Meteoroloji Servisi, bulutların getirdiği tozlar nedeniyle turunculaşan gökyüzünün fotoğraflarını paylaştı.

İşte Avrupa'yı etkisi altına alan turuncu renkli kar

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İlginç kar yağışı, bölge halkını önce tedirgin etti. Turuncu renkli kar yağışına şahit olan insanlar, kısa süreli panik yaşayarak ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Hatta durumu yetkililere bildiren bölge sakinleri, yağışın felaket olabileceğini düşündüler. Ancak bu durumun tek nedeni, Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden kalkan tozdan bir şey değildi.

Fransa Meteoroloji Servisi tarafından paylaşılan görüntü.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise gökyüzünün durumunu Mars ile ilişkilendirdi. Bir fotoğraf paylaşan kullanıcı, bu fotoğraf ile ilgili açıklamaya "Burası Mars değil." yazdı...