Ankara’daki Kar Küreme Araçlarını 205 Bin Kişi İzledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kısa bir süre önce 250'den fazla kar küreme aracına kamera yerleştirerek canlı yayın hizmeti sunmaya başladı. Küreme araçlarının karla mücadelesini, 205 binden fazla kişi canlı yayında izledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda meclis toplantılarını internette yayınlamaya başlayarak yeni bir işe imza atmıştı. Ankara’nın şeffaflık konusundak, yeni hedefi, kar küreme araçlarına kamera lar yerleştirerek vatandaşa tüm süreci şeffaf bir şekilde aktarmak oldu.

Başkent Mobil uygulaması ve kartakip.ankara.com.tr üzerinden yayınlanan canlı videolar büyük ilgi gördü ve 24 saat içerisinde 205 binden fazla kişi tarafından izlendi.

250 tane kar küreme aracına kamera takıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 250 tane kar küreme aracına kamera yerleştirileceğini ve karla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bütün çalışmaların vatandaşa şeffaf bir şekilde aktarılacağını dile getirmişti.

Sözünü tutan Yavaş, canlı yayınları Başkent Mobil uygulaması ve kartakip.ankara.com.tr üzerinden vermeye başladı. Siteye ya da uygulamaya eriştiğiniz zaman, kameralı kar küreme araçlarının gerçekleştirdiği işlemleri canlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Kar yağışığının yoğun olduğu başkentte kar küreme araçları uzun süre önce yoğun bir şekilde çalışmaya başlamıştı ve belediyenin vermiş olduğu verilere göre yapılan canlı yayınları 205 bin kişi izledi.