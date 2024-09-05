Bir adamın hiç dinlenmeyen şarkıları için platformlardan milyonlarca dolar para aldığı ortaya çıktı.

Kuzey Karolina'da Rob Smith adlı bir adam, büyük müzik platformlarından gerçekte kimsenin dinlemediği müzikler için milyonlarca ödeme aldı. Olayı araştıran savcıların hazırladığı iddianameye göre Smith, Spotify ve Apple Music gibi platformları telif hakkı ödemeleri için kandırmayı başardı.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Smith, çarşamba günü tutuklandı ve dolandırıcılık, dolandırıcılık amacıyla komplo ve kara para aklamak için komplo kurmakla suçlandı. İddianameye göre Smith, bu yöntemle 10 milyon doların üzerinde bir kazanç elde etti.

Türünün ilk örneği oldu

İddialara göre Smith, şarkılarını yapay zekâya yazdırdı ve sonrasında da bu şarkıları, sahte hesaplar kullanarak botlara dinletti. İddianameye göre Smith, bir yapay zekâ girişiminin CEO'su ile anlaşarak harekete geçti ve platformların algoritmalarını aşmak için binlerce sahte hesaptan dinlediği binlerce sahte şarkı üretti. Şarkı ve sanatçı isimleri de rastgele oluşturulurken Smith'in kazancın %15'ine karşılık şarkıları aldığı ifade edildi.

Dosyada yer alan bilgilere göre şarkıların isimleri arasında "Zygophyceae," "Zygophyllaceae," "Zygophyllum," "Zygopteraceae," "Zygopteris," "Zygopteron," "Zygopterous" ve "Zygotic Washstands" gibi isimler yer aldığı belirtildi.

Öte yandan Smith'in geçmişte de bir dağıtım şirketi tarafından dolandırıcılıkla suçlanmış olduğu iddia edildi ancak Smith bu iddiaları reddetti. Savcılar şimdi mahkemeden 60 yıla kadar ceza verilmesini talep ediyor.