Aktif bir Spotify kullanıcısıysanız ayarlar kısmında muhakkak “sesi normalize et” seçeneği gözünüze çarpmıştır. Peki bu özellik dinleme deneyimimize ne gibi bir katkı sağlıyor?

Esasında bütün şarkıların ses seviyesini eşitlediğini amaçlayan bu özellik, sanıldığı kadar etkili mi?

Aslında oldukça iyi bir amaca hizmet ediyor!

Spotify'daki "ses düzeyini normalize etme" özelliği, dinleme deneyiminizi daha dengeli ve konforlu hâle getirmek için tasarlanmıştır.

Aslında bu seçeneğin amacı, çalma listeleri veya albümler arasında geçiş yaparken yaşanan ses seviyesi farklarını minimize etmek ve her şarkının ses seviyesini benzer bir düzeye getirmek. Nasıl yani?

Müzik dinlerken karşılaşabileceğimiz en yaygın sorunlardan biri, bazı şarkıların diğerlerinden çok daha yüksek veya düşük sesle kaydedilmiş olması. Bu durum, arka arkaya çalan şarkılar arasında sürekli ses ayarı yapma gerekliliğini doğurabiliyor. Bazı şarkıları ses seviyesini sona getirirken bazılarında kısmak durumunda kalıyoruz.

İşte burada, Spotify'ın "sesi normalize etme" özelliği devreye giriyor.

Bu özellik, her şarkının ses seviyesini analiz ederek ortalama bir düzeye getiriyor. Peki bunu Spotify basit bir özellikle nasıl gerçekleştiriyor?

Öncelikle Spotify, her şarkının ses seviyesini ölçüyor ve genel yüksekliği belirliyor.Analiz sonuçlarına göre, şarkının ses seviyesi Spotify'ın belirlediği standart seviyeye getiriliyor. Yüksek sesler kısılıyor, düşük sesler ise artırılıyor.

Spotify, şarkının orijinal dinamik aralığını mümkün olduğunca korumaya çalışıyor. Bu, şarkının en sessiz ve en yüksek bölümleri arasındaki farkın çok fazla değişmemesini sağlıyor.

Bu özellik, dinleme deneyiminizi daha keyifli hâle getirmek için oldukça avantajlı.

Şarkılar arasında geçiş yaparken tutarlı bir ses seviyesi sağlayan bu özellik, aniden yüksek seslerle karşılaşma riskini azaltıyor. Bu özelliği kullanıp kullanmamak da tamamen kişisel tercihinize bağlı.

Özelliği dilediğiniz zaman kapatıp açabilirsiniz. Keyifli dinlemeler!

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