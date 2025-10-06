Sahte Sora Uygulamaları iPhone Uygulama Mağazasını Ele Geçirdi

App Store, sahte Sora 2 uygulamaları ile dolup taşmaya başladı. Üstelik bu uygulamalar, popüler listelerinde üst sıraya kadar yükseldi. Harekete geçen Apple ise sahte Sora 2 uygulamalarını kaldırmaya başladı. Eğer iPhone kullanıyorsanız şu sıralar dikkatli olun.

Yapay zekâ sektörünün köklü isimlerinden OpenAI, geçtiğimiz hafta düzenlediği bir etkinlikte Sora 2'yi duyurdu. Metinden video üreten yapay zekâ araçlarında yepyeni bir sayfa açan Sora 2, kendi mobil uygulaması ile de dikkat çekti. Çünkü kullanıcılar, Sora 2'de artık sadece kendi videolarını oluşturmayacaklar, tıpkı Instagram veya TikTok gibi bir mecranın içine dalabileceklerdi.

O gün sizlerle paylaştığımız içeriğimizde Sora 2 mobil uygulamasının sadece ABD ve Kanada'da aktif edildiğini, uygulamanın sadece App Store'da bulunduğunu aktarmıştık. Ancak bağımsız geliştiriciler, bu durumu fırsat bildiler. App Store'a tonla kopya uygulama ekleyen geliştiriciler, App Store'un Sora çöplüğüne dönmesine neden oldular. Şu an dünyanın dört bir yanında App Store mağazaları sahte Sora uygulamalarıyla dolmuş durumda.

Apple harekete geçti!

Tüketicilerin Sora 2'ye duydukları ilginin doğal bir sonucu olan sahte uygulamalar, Apple'ın da harekete geçmesine neden oldu. Çünkü bağımsız geliştiricilerin sahte Sora uygulamaları, birkaç gün içerisinde App Store listelerinde zirveye tırmandılar. Hatta Sora 2: AI Video Generator isimli bir uygulamanın "En İyi Fotoğraf ve Video Uygulamaları" kategorisinde 9. sıraya kadar yükseldi. Durumun farkında olan Apple ise söz konusu uygulamaları kaldırmaya başladı.

Aman dikkat: Kötü amaçlı yazılımlar olabilir!

OpenAI'ın Sora 2 uygulaması, Türkiye'de erişime açık değil. Bu yüzden App Store'u açıp Sora 2 araması yapan uygulamaları yüklemeniz büyük bir risk demek. Çünkü söz konusu uygulamalar kötü amaçlı olabilirler ve kişisel verilerinizi kaptırabilirsiniz. Siz Webtekno'yu takip etmeye devam edin, biz Sora 2 uygulaması Türkiye'de erişime açıldığı zaman sizi bilgilendireceğiz.

