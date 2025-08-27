Uydu interneti, dünya genelinde giderek daha fazla ülkenin gündemine giriyor. Yüksek hız ve düşük gecikme vadeden bu Starlink, kırsal bölgeler için önemli bir alternatif haline geliyor. Türkiye’de de benzer bir adımın atılabileceğine dair iddialar ise son dönemde sıkça konuşuluyor. Operatörlerden fiyat teklifi aldığına yönelik söylentiler de gündemde.

Elon Musk’ın uydu internet projesi Starlink, dünya genelinde yaygınlaşmaya devam ediyor. 110’dan fazla ülke ve bölgede aktif hizmet veren sistemin Türkiye’de altyapı kullanımı için operatörlerden fiyat teklifi almaya başladığına dair iddialar gündemde.

Starlink, SpaceX tarafından geliştirilen ve uydular aracılığıyla interneti her noktaya ulaştırmayı hedefleyen bir uydu internet projesi. Şu an 8 binden fazla uydu alçak yörüngede bulunuyor ve bu sayı her ay düzenli olarak artıyor. Uydular Dünya’ya yakın konumlandığı için de internet bağlantısında neredeyse hiç gecikme olmuyor; bu da hızlı ve kesintisiz bir kullanım sunuyor.

Starlink’in genişleyen ağı Türkiye’ye de uzanabilir

Son dönemde Bangladeş, Vietnam ve Afrika’daki birçok ülke Starlink kullanmaya başladı. Projenin asıl hedefi, özellikle köyler gibi internet altyapısının olmadığı ya da çok zayıf olduğu yerlere bağlantı götürmek. Bu açıdan bakıldığında ise Türkiye’de de internetin çekmediği bölgeler için önemli bir seçenek olabilir gibi görünüyor.

Starlink’in Türkiye’deki altyapı görüşmeleriyle ilgili iddialar henüz netleşmiş değil ancak küresel çapta genişleyen kapsama alanı ve düşük gecikmeli uydu bağlantısı, önümüzdeki dönemde Türkiye’de de internet erişimi konusunda yeni seçeneklerin gündeme gelebileceğini gösteriyor.